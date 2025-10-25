Sama sa čudovala svojim úprimným slzám. Adelu rozplakal príbeh lásky, bolesti a obrovskej sily - Dobré noviny
Sama sa čudovala svojim úprimným slzám. Adelu rozplakal príbeh lásky, bolesti a obrovskej sily
Sama sa čudovala svojim úprimným slzám. Adelu rozplakal príbeh lásky, bolesti a obrovskej sily

Adela Vinczeová počas dojemného rozhovoru.
Adela Vinczeová počas dojemného rozhovoru. — Foto: Reprofoto STVR - Trochu inak s Adelou

Zákerné ochorenie berie všetko, ale nie lásku.

„Prijala som, že som to ešte neprijala,“ povedala v úprimnom rozhovore Martina „Buca“ Kavalírová, ktorá zdieľa svoj silný osobný príbeh s manželom Honzíkom, ktorý trpí neliečiteľným ochorením ALS. V relácii Trochu inak s Adelou statočná manželka a mama porozprávala o momentoch, ktoré dojali aj Adelu Vinczeovú. Hoci je moderátorka známa tým, že ju len tak niečo nerozhádže, tentoraz sa v rozhovore neubránila slzám a diváci sa jej nečudovali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matka Kavalirová (@ijembuca)

Mohla odísť

„Ten chlapec má dobré oči,“ povedala Martine mama, keď začala tvoriť pár s chlapcom z Kutnej Hory. Chodili spolu len štyri mesiace, keď Honzovi z ničoho nič začala slabnúť ruka. Nikto vtedy netušil, že za to môže jedno z najhorších neurodegeneratívnych ochorení na svete – amyotrofická laterálna skleróza (ALS). Martina v rozhovore s Adelou priznala, že Honzík jej vravel, aby od neho odišla, pretože ich čakajú veľmi ťažké veci.

Martina Kavalír Bucková s manželom.
Prečítajte si tiež: Maťka sa stará o smrteľne chorého manžela: Nikdy neprestanem milovať život. To je najmenej, čo môžem urobiť

„Nahral mi to vo videu, v ktorom bolo jasné, že ten stav sa zhoršuje. No ja som od neho nikdy nechcela odísť,“ spomínala Buca, ktorej Honza vysvetľoval, že mu nič nedlží a môže kedykoľvek odísť. „Ja som ostala,“ priznala statočná žena, ktorá sa o svojho ťažko chorého partnera starala dlhé roky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matka Kavalirová (@ijembuca)

Zázračné dievčatko

Hoci pri pohľade na slabnúceho Honzu bojujúceho s ALS na zázraky neverila, osud im v poslednej kapitole ich spoločného života jeden zázrak skutočne doprial. Buca otehotnela a to im navždy zmenilo život. Táto správa totiž prišla len pár mesiacov predtým, ako mal Honza podstúpiť eutanáziu vo Švajčiarsku. Večer pred odchodom si však asistovanú samovraždu rozmysleli, nedokázali to urobiť. Práve opisy týchto silných momentov dojali Adelu Vinczeovú k slzám.

