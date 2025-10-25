Marián Slovák: Nechcel som byť ako otec, ktorý nás opustil. So ženou sme spolu 53 rokov a stále mi chýba
Za najväčšie šťastie v živote považuje svoje manželstvo.
Marián Slovák a Eva Matejková sú manželmi už 53 rokov a za ten čas nebol deň, keď by neboli spolu. „Teraz som bol v Bratislave dva dni sám a už som jej telefonoval, čo robí. Chýba mi,“ povedal s láskou v očiach náš obľúbený herec, pre ktorého bola rodina vždy na prvom mieste. Bol to sľub, ktorý si dal, keď prežil vlastnú traumu v detstve.
Dobrý dirigent, ale zlý otec
Marián Slovák bol ešte len malý chlapec, keď sa jeho rodičia rozviedli. „Môj otec bol veľmi dobrý dirigent, ale nebol dobrým otcom,“ povedal otvorene v relácii Pod javiskom. Jeho mladšia sestra Kamila Magálová mala len tri roky a na ten bolestný moment si pamätá dodnes. „Ako trojročná som zažila s maminkou takú situáciu. Zazvonil u nás zvonček, mamu som držala za ruku, otvorila dvere a v nich stál môj otec so svojou novou priateľkou a mamičke povedal, že nechce žiadne komplikácie a ‚hysáky‘, ale aby pochopila, že si našiel novú ženu a odchádza od nej. Vtedy sa nervovo zrútila a už sa z toho nikdy nespamätala,“ spomínala pred rokmi v relácii 13. komnata na moment, v ktorom s bratom prišli o oboch rodičov.
Pred detským domovom ich zachránili „opapa a omama“, starí rodičia, ktorí si ich zobrali pod svoje krídla. Marián Slovák vyrastal v hudobníckej domácnosti so starým otcom Štefanom Németh-Šamorínskym, ktorý bol známym hudobným skladateľom a učiteľom. „Bez hudby by som nebol herec,“ prezradil Marián Slovák, ktorý bol kedysi členom kapely a keď ho omylom predstavili ako speváka a herca, uvedomil si, že by ním mohol byť.
Herec, ale najmä otec
Zaradil sa nakoniec medzi elitu a dnes otvorene hovorí, že mohol byť v mnohom ešte lepší, no prioritou preňho bola jeho rodina – manželka Eva Matejková a ich tri deti. Marián Slovák sa totiž zaprisahal, že nebude ako jeho otec.