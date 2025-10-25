Ja sa vydávať nebudem, dušovala sa. Kristína Turjanová si nakoniec mladšieho Martina vzala dvakrát - Dobré noviny
Ja sa vydávať nebudem, dušovala sa. Kristína Turjanová si nakoniec mladšieho Martina vzala dvakrát
Ja sa vydávať nebudem, dušovala sa. Kristína Turjanová si nakoniec mladšieho Martina vzala dvakrát

Kristína Vaculík Turjanová s manželom Martinom.
Kristína Vaculík Turjanová s manželom Martinom. — Foto: Facebook Kristína Turjanová Fanpage; Promo fotografie TV JOJ

Pri neodbytnom športovci zmenila názor.

Keď sa jej médiá v roku 2009 pýtali na svadbu, mala jasný názor. „Nieee, ja sa vydávať nebudem. Nie,“ vravela vtedy pre Korzár naša obľúbená herečka Kristína Vaculík Turjanová. Dnes sa na tieto výroky pozerá s úsmevom, pretože pred oltár sa nakoniec postavila dvakrát.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KristinaTurjanova/photos/a.312387362166745/1398523980219739/?type=3&ref=embed_post

Od hercov k športovcovi

Rodáčka z Trenčína kedysi tvorila pár s Alexandrom Bártom aj Tomášom Maštalírom, no jej osudným partnerom sa nakoniec stal človek mimo hereckého sveta. Keď si motocyklový pretekár Martin Vaculík sadol v hľadisku na jednom Kristíninom predstavení, ani netušili, že to bude osudová láska.  

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.
Prečítajte si tiež: Zaujala ho skromnosťou a inteligenciou. Tomáš Maštalír našiel šťastie pri žene, ktorá sa ním nechváli

„My sme sa zoznámili... To bude veľmi zvláštne. Martin mi napísal na Facebooku. Že by ma chcel spoznať. A ja som povedala nie. Ja som slušná, ja nereagujem takto,“ spomínala umelkyňa v šou Petra Marcina Neskoro večer.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KristinaTurjanova/photos/a.319903734748441/880989791973163/?type=3&ref=embed_post

Veštba od kolegýň

O desať rokov mladší športovec to u Kristíny spočiatku nemal vôbec jednoduché, tá totiž jeho lásku odmietala. A to aj napriek takmer vešteckým slovám svojich hereckých kolegýň, ktoré ho medzi divákmi uvideli. 

Táňa Pauhofová a Zuzana Porubjaková
Prečítajte si tiež: Osudovú lásku spoznala, keď zaskakovala za Pauhofovú. Zuzanu Porubjakovú si získal pohodový dobrák Juraj

„Najlepšie bolo, ako si sadol medzi divákov, tak moje kolegyne mi rozprávali: ‚To bude tvoj muž, aký je krásny.‘ Aj Alena Pajtinková, moja kolegyňa, mi hovorila: ‚Vy sa musíte zobrať,‘“ spomínala so smiechom Kristína, ktorá sa nakoniec nechala zlomiť a vďaka nástojčivým kolegyniam Martinovi odpísala. V rozhovore pre magazín Žena teraz otvorene priznala, že ju neodradil ani 10-ročný vekový rozdiel.

