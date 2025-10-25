Ja sa vydávať nebudem, dušovala sa. Kristína Turjanová si nakoniec mladšieho Martina vzala dvakrát
Pri neodbytnom športovci zmenila názor.
Keď sa jej médiá v roku 2009 pýtali na svadbu, mala jasný názor. „Nieee, ja sa vydávať nebudem. Nie,“ vravela vtedy pre Korzár naša obľúbená herečka Kristína Vaculík Turjanová. Dnes sa na tieto výroky pozerá s úsmevom, pretože pred oltár sa nakoniec postavila dvakrát.
Od hercov k športovcovi
Rodáčka z Trenčína kedysi tvorila pár s Alexandrom Bártom aj Tomášom Maštalírom, no jej osudným partnerom sa nakoniec stal človek mimo hereckého sveta. Keď si motocyklový pretekár Martin Vaculík sadol v hľadisku na jednom Kristíninom predstavení, ani netušili, že to bude osudová láska.
„My sme sa zoznámili... To bude veľmi zvláštne. Martin mi napísal na Facebooku. Že by ma chcel spoznať. A ja som povedala nie. Ja som slušná, ja nereagujem takto,“ spomínala umelkyňa v šou Petra Marcina Neskoro večer.
Veštba od kolegýň
O desať rokov mladší športovec to u Kristíny spočiatku nemal vôbec jednoduché, tá totiž jeho lásku odmietala. A to aj napriek takmer vešteckým slovám svojich hereckých kolegýň, ktoré ho medzi divákmi uvideli.
„Najlepšie bolo, ako si sadol medzi divákov, tak moje kolegyne mi rozprávali: ‚To bude tvoj muž, aký je krásny.‘ Aj Alena Pajtinková, moja kolegyňa, mi hovorila: ‚Vy sa musíte zobrať,‘“ spomínala so smiechom Kristína, ktorá sa nakoniec nechala zlomiť a vďaka nástojčivým kolegyniam Martinovi odpísala. V rozhovore pre magazín Žena teraz otvorene priznala, že ju neodradil ani 10-ročný vekový rozdiel.