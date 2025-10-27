Mužova výplata ide manželke, on dostane vreckové. Pretrvávajúca japonská tradícia má dobrý dôvod - Dobré noviny
Mužova výplata ide manželke, on dostane vreckové. Pretrvávajúca japonská tradícia má dobrý dôvod
Mužova výplata ide manželke, on dostane vreckové. Pretrvávajúca japonská tradícia má dobrý dôvod

V Japonsku muž dostáva vreckové, výplata ide do domácnosti.
V Japonsku muž dostáva vreckové, výplata ide do domácnosti. — Foto: Pexels/Hans-Zhong, goumbik

Ujalo by sa niečo podobné aj na Slovensku? 

Japonci majú - na európske pomery - zvláštnu tradíciu. Rodinný tam rozpočet spravuje žena. Muž jej odovzdá celú výplatu a ona podľa pomeru príjmov a výdavkov rozhodne, koľko z výplaty dostane jej manžel ako vreckové. Japonskí muži teda aj v dospelosti dostávajú peniaze na prídel - tzv. okozukai. Informoval o tom portál akcnezeny.sk

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Pixabay: cocoparisienne

Okozukai - prežitok či výhoda?

Dlhoročná tradícia Japoncov je postavená na tom, že ženy sú v zásade považované za lepšie hospodárky ako muži. Žena z rodinných príjmov (ak sama nepracuje, tak len z mužovej výplaty) zaplatí účty, prispeje na sporenia a vyčlení peniaze na rôzne malé radosti pre deti, seba, aj pre muža. Na hobby, obedy a iné drobné výdavky tak dostáva vreckové. 

Západná spoločnosť, zameraná na individualizmus a nezávislosť, možno túto tradíciu vyhodnotí ako zastaralú či spiatočnícku. No v Japonsku je tento systém rodinného hospodárenia považovaný za veľmi praktický a efektívny. Rodiny nemíňajú peniaze tak impulzívne a výdavky majú pod neustálym drobnohľadom. 

„Niektorí muži oceňujú, že sa nemusia starať o administratívu, účty či nákupy. Vnímajú to ako oslobodzujúce. Stačí zarobiť a nechať manželku rozhodnúť o rodinnom rozpočte," uvádza portál. 

