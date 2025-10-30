Uhnala ho na diskotéke, kam ho vzal vyhadzovač. Braňa Bystrianskeho manželka dostala jednou vetou
Recept na šťastné manželstvo podľa neho ovláda každy, ale je ťažké ho niekedy dodržiavať.
Pohybuje sa v sfére, kde stroskotáva jedno manželstvo za druhým, no to jeho trvá už viac ako dve dekády. Branislav Bystriansky je so svojou manželkou Svetlanou vo vzťahu 30 rokov, odkedy ho jeden kamarát vyhadzovač dovliekol unaveného na diskotéku. Tam ho Svetlana dostala obyčajnou otázkou a odvtedy boli spolu. Predtým si pritom ako študent herectva myslel, že svoju veľkú lásku už zažil pri Silvii Šuvadovej.
Vyštudovaný elektrotechnik
Rodičia boli technici, on vyhrával matematické olympiády a to, že sa stal hercom, zariadila len náhoda. „Kamarát ma raz pozval, aby sme išli spolu na konkurz do Bieleho divadla, kedysi sa to volalo Chlapci z Pavlovskej ulice. Išiel som a tak som sa dostal do divadelného sveta, ktorý sa mi zapáčil,“ spomínal v rozhovore pre Pravdu Braňo, ktorý ani netušil, čo je to Biele divadlo, ale nakoniec odtiaľ už neodišiel. Aj po rokoch si spomenul na svoj prvý výstup na javisku, kde mal spievať, hoci to vôbec nevedel. Vynahradil to tým, že vedel improvizovať, preto sa na pódiu nikdy nestratil.
Rodičia ale z jeho účinkovania nadšení neboli a herectvo skôr brali ako len úlet. „Spočiatku som sa aj snažil, vyštudoval som elektrotechnickú priemyslovku, ale po maturite som už vedel, že herectvo je môj osud,“ priznal Branislav Bystriansky, ktorý po priemyslovke skúsil prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení a práve tam vraj prišiel o všetky svoje ideály.
Veril, že je to vážne
Zistil, že profesionálne divadlo nie je len o herectve, ale aj o tlakoch, vzťahoch a rôznych vplyvoch. „Je to jednoducho iné prostredie, ako bolo v tých amatérskych či študentských časoch, kedy sa všetko dialo z čistého popudu ukázať ľuďom nejaký svoj názor, svoj prejav, svoju emóciu,“ vysvetľoval, no zároveň dodal, že štúdium na VŠMU bolo jedno z najkrajších období v jeho živote. Rodičia pochopili, že herectvo preňho nie je len úlet a okrem toho stretol svoju prvú veľkú lásku, vtedy ešte herečku Silviu Šuvadovú.