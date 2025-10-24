Stratené detstvo. Ako sme vymenili slobodnú hru za scrollovanie a úzkosť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Stratené detstvo. Ako sme vymenili slobodnú hru za scrollovanie a úzkosť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

SLEDUJE NÁS 207 196 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Stratené detstvo. Ako sme vymenili slobodnú hru za scrollovanie a úzkosť

— Foto: noxi

Prečo sa z generácie, ktorá mala všetko, stala generácia úzkosti, depresie a izolácie? Prečo sú dnešní mladí takí pripútaní k displejom a obrazovkám, a ako im to škodí?

Odpoveď podľa svetoznámeho sociálneho psychológa Jonathana Haidta tkvie v zdanlivo nevinnom predmete, ktorý držíme denne v rukách – v smartfóne.
A presne o tom je jeho kniha Úzkostná generácia.

Niektorí dospelí majú problémy so závislosťou od sociálnych sietí a iných online aktivít, ale podobne ako pri tabaku, alkohole alebo gamblerstve to vo všeobecnosti nechávame na nich, aby sa rozhodli sami. Pre maloletých to neplatí. Časti mozgu hľadajúce odmenu dozrievajú skôr, ale frontálny kortex (čelová kôra), nevyhnutný pre sebaovládanie, odďaľovanie odmeny a odolávanie pokušeniu, dosiahne plnú kapacitu až okolo dvadsiateho piateho roku. Predpubertálne deti sa nachádzajú v obzvlášť zraniteľnom období vývinu.

Foto: noxi

Jonathan Haidt mapuje prudký nárast depresie, úzkosti, sebapoškodzovania a samovrážd u mladých ľudí, ktorý sa začal približne okolo roku 2012 – v období, keď smartfóny a sociálne siete ako Instagram či Snapchat začali dominovať tínedžerskému svetu. Zaujímavé je, že tento trend sa objavil súčasne vo viacerých krajinách, čo naznačuje spoločnú príčinu: radikálnu zmenu detstva.

Haidt opisuje viac ako tucet mechanizmov, ktoré prispievajú k zhoršeniu psychického zdravia mladých. Od nedostatku spánku, trieštenia pozornosti a neustáleho porovnávania sa až po digitálnu závislosť, osamelosť a perfekcionizmus živený sociálnymi sieťami.

Jedným z najzaujímavejších aspektov knihy je, že Haidt neobviňuje len technológie. Kritizuje aj kultúru nadmernej ochrany, ktorá deti oberá o prirodzenú samostatnosť. Rodičia sa snažia vytvárať dokonalý svet bez rizika, no tým deťom bránia naučiť sa čeliť výzvam.

Haidt preto apeluje na rodičov, pedagógov aj politikov, aby vytvárali prostredie, v ktorom sa deti môžu hrať, pohybovať a byť slobodné. Bez neustáleho digitálneho dohľadu. Zároveň navrhuje praktické kroky: odkladať smartfóny pre deti do vyššieho veku, obmedziť používanie sociálnych sietí a vrátiť hru do škôl aj komunít.

Úzkostná generácia je alarmujúca, no zároveň nádejná kniha. Nie je to len o kritike moderných technológií, ale o hľadaní rovnováhy. Haidt ponúka nielen vedecké dáta, ale aj praktické návody, ako deťom (a sebe) pomôcť znovuobjaviť skutočný svet – plný hier, rozhovorov, rizík a radosti.
Je to čítanie, ktoré otvára oči a núti konať. Ak ste rodič, učiteľ alebo len človek, ktorému záleží na budúcnosti spoločnosti, táto kniha by vo vašej knižnici nemala chýbať.

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…