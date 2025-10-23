S láskou z Paríža. Vianočný únik plný emócií a nových začiatkov - Dobré noviny
Dobré noviny
S láskou z Paríža. Vianočný únik plný emócií a nových začiatkov
S láskou z Paríža. Vianočný únik plný emócií a nových začiatkov

— Foto: Lindeni

Kniha S láskou z Paríža od Jules Wake ponúka dokonalú kombináciu vianočnej atmosféry, romantiky a sebapoznania.

V hlavnej úlohe je Siena, Parížanka, ktorá uteká z najromantickejšieho mesta, aby napokon našla to najcennejšie: pravú lásku.

„Tým najlepším vianočným darčekom si… ty.“

Paríž je pre mnohých najromantickejším miestom na svete, ale Siena z francúzskej metropoly uteká pred panovačnou matkou a snúbencom, ktorého viac než láska zaujíma biznis a spoločenské postavenie.

Foto: Lindeni

Útočisko hľadá u sestry neďaleko Londýna, ale Laurie zmenila plány, a tak Siene robí spoločnosť večne nespokojný Jason. Spoločné bývanie je pre oboch veľkou komplikáciou, ale postupom času si jeden na druhého zvykajú. Ich pôvodne pracovný víkend v Paríži sa premení na chvíle plné túžby. No od Sieny sa očakáva, že sa vráti do Francúzska.

Vianoce sú však časom splnených prianí, nie povinností. A jej tajné prianie môže splniť iba Jason. Ten sa však do vzťahu so ženou, ktorá nemá vyriešenú minulosť, nehrnie. Je najvyšší čas ujasniť si priority a začať naozaj žiť.

Príbeh neostáva len pri romantike. Minulosť, záväzky, vyrovnávanie sa s rodinou a spoločenským tlakom sú reálne témy, ktoré hlavná hrdinka musí riešiť. Zápletka sa rozbieha vo chvíli, keď Siena odchádza z Paríža – nie preto, že chce, ale preto, že musí. Spoločné bývanie s Jasonom je plné napätia: rozdielne svety, rozdielne predstavy o živote, komplikované rodinné väzby.

Víkend v Paríži je zasa čosi celkom iné. Nechýbajú romantické momenty, prechádzky zasneženým mestom, korčuľovanie pod Eiffelovou vežou.
Krásne vidíme vnútornú premenu. Siena sa učí starať sa o seba sama, Jason sa učí dôverovať.

Jules Wake alias Julie Caplin skvele opísala prostredie, samotný Londýn a Anglicko, ale najmä Paríž, Vianoce, atmosféra počas najkrajších sviatkov roka. Je to feel-good romanca s nádychom Vianoc.

S láskou z Paríža je sviatočným romantickým únikom z bežného dňa: uniknete s hlavnou hrdinkou z Paríža, naskočíte do nového života, ocitnete sa v Anglicku a napokon v srdci romantického Paríža pod vianočnými svetielkami.
Nájdete tu drobné konflikty, veľké city, osobné rozhodnutia - a pocit, že najväčším darčekom môže byť práve tá správna osoba. Ak hľadáte knihu, ktorá vás naladí na vianočnú vlnu a zároveň vás pohladí po duši, určite ju neprehliadnite.

