Krčmárka, ktorá sa oňho postarala. Syn Bolka Polívku prehovoril o stretnutí so ženou, ktorá čaká jeho potomka
Vladimír Polívka bude čochvíľa otcom.
Vladimír Polívka bude čochvíľa otcom. — Foto: Instagram @ vladimirpolivka1989

Český herec očakáva svoje prvé dieťa s dlhoročnou partnerkou Magdou.

Syn českej hereckej legendy Bolka Polívku Vladimír sa onedlho stane po prvýkrát otcom, jeho životná partnerka Magda totiž nosí pod srdcom ich prvé spoločné bábätko. Obľúbený herec, ktorý je známy tým, že si svoje súkromie prísne stráži a o rodinných či vzťahových veciach pred novinármi príliš nehovorí, však nedávno urobil výnimku a čo to o svojom nadchádzajúcom rodičovstve pre portál Super.cz prezradil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vladimír Polívka (@vladimirpolivka1989)

Doniesla pivo

Vladimír a Magda sa spoznali v krčme, keď herca sympatická blondínka obsluhovala. „Bola prekrásna, pracovala ako krčmárka v jednej skvelej pivnici, čo mi pripadá strašne romantické,“ spomínal v Šou Jana Krausa na prvé stretnutie so ženou jeho života.

Vladimír Polívka našiel šťastie pri Magde.
Prečítajte si tiež: Zamiloval sa do svedomitej krčmárky. Syn Bolka Polívku je šťastný s Magdou, u ktorej nevidí to, čo iní

„Bola krásna, zároveň sa o nás starala, doniesla pivo a pri tom sa usmievala,“ dodal Vladimír Polívka o životnej partnerke, s ktorou je dnes už niekoľko rokov a ktorá nosí pod srdcom aj ich prvé spoločné bábätko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vladimír Polívka (@vladimirpolivka1989)

„Som v piatom mesiaci. A podľa ultrazvuku to vyzerá, že ona bude mať krásne dlhé nohy,“ uviedla partnerka Vladimíra Polívku ešte v septembri pre portál Super.cz a zároveň tak prezradila aj pohlavie očakávaného bábätka.

Je to pre neho posvätné

