Krčmárka, ktorá sa oňho postarala. Syn Bolka Polívku prehovoril o stretnutí so ženou, ktorá čaká jeho potomka
Český herec očakáva svoje prvé dieťa s dlhoročnou partnerkou Magdou.
Syn českej hereckej legendy Bolka Polívku Vladimír sa onedlho stane po prvýkrát otcom, jeho životná partnerka Magda totiž nosí pod srdcom ich prvé spoločné bábätko. Obľúbený herec, ktorý je známy tým, že si svoje súkromie prísne stráži a o rodinných či vzťahových veciach pred novinármi príliš nehovorí, však nedávno urobil výnimku a čo to o svojom nadchádzajúcom rodičovstve pre portál Super.cz prezradil.
Doniesla pivo
Vladimír a Magda sa spoznali v krčme, keď herca sympatická blondínka obsluhovala. „Bola prekrásna, pracovala ako krčmárka v jednej skvelej pivnici, čo mi pripadá strašne romantické,“ spomínal v Šou Jana Krausa na prvé stretnutie so ženou jeho života.
„Bola krásna, zároveň sa o nás starala, doniesla pivo a pri tom sa usmievala,“ dodal Vladimír Polívka o životnej partnerke, s ktorou je dnes už niekoľko rokov a ktorá nosí pod srdcom aj ich prvé spoločné bábätko.
„Som v piatom mesiaci. A podľa ultrazvuku to vyzerá, že ona bude mať krásne dlhé nohy,“ uviedla partnerka Vladimíra Polívku ešte v septembri pre portál Super.cz a zároveň tak prezradila aj pohlavie očakávaného bábätka.