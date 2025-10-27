Mohol som byť alkoholikom a dať sa na zlú cestu. Boris Valábik sa v kľúčovom momente rozhodol správne - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mohol som byť alkoholikom a dať sa na zlú cestu. Boris Valábik sa v kľúčovom momente rozhodol správne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

SLEDUJE NÁS 207 171 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mohol som byť alkoholikom a dať sa na zlú cestu. Boris Valábik sa v kľúčovom momente rozhodol správne

Boris Valábik a Marián Gáborík.
Boris Valábik a Marián Gáborík. — Foto: Instagram @borisvalabik

Hokej je moja frajerka, vravel ako deväťročný.

„Iní by sa možno hanbili povedať o sebe mnohé veci, ktoré som o sebe prezradil, ale je to súčasť môjho života, tak prečo ich skrývať?“ pýtal sa Boris Valábik, ktorý svoj hokejový príbeh neberie ako príbeh s „happyendom“, ale napriek tomu ho dnes vníma ako cestu plnú tvrdej driny, sebapoznania a rozhodnutí, ktoré ho mohli stáť viac než len medaily. Mohol sa utopiť v alkohole či sebaľútosti, ale vďaka disciplíne a odolnosti našiel nový smer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Boris Valábik (@borisvalabik)

Hokej je moja frajerka

S hokejom začal ako šesťročný, keď bol podľa vlastných slov „čudák“. „K hokeju som bol lojálny až tak, že som si nevedel predstaviť ani to, že by som sa venoval aj inému športu. Bral by som to ako zradu. Dokonca som preto ani nechodil hrať so spolužiakmi po škole futbal,“ vravel kedysi pre magazín EVA. Hokej bol pre neho všetkým a ešte aj vtedy, keď sa ho ako deväťročného opýtali, či má frajerku, odpovedal bez rozmýšľania: „Hokej je moja frajerka.“

Boris Valábik s manželkou Luckou.
Prečítajte si tiež: Ženy ho chceli iba pre peniaze. Boris Valábik sa do Lucky zaľúbil, pretože bola obyčajným dievčaťom

„A tak som to aj cítil. Nič iné pre mňa neexistovalo. A veril som, že všetko to, čo do toho dám, sa mi vráti,“ vysvetľoval Boris Valábik, ktorého tvrdá drina dostala až do najprestížnejšej hokejovej ligy sveta – zámorskej NHL. Hoci cítil obrovskú eufóriu, večne vraj bol so sebou nespokojný a vždy sa zameriaval na to, čo robí zle a čo musí zlepšiť. „Myslím si, že my Slováci sme takí. Sami sa nevieme pochváliť a čakáme, že nás pochváli niekto iný. Lenže to sa vo svete nedeje, a už vôbec nie v hokejovej kabíne,“ priznal Valábik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Boris Valábik (@borisvalabik)

Dať sa na zlú cestu

Dlhé roky vraj žil vo svojej hokejovej bubline, no ako mu pribúdali zranenia, ktoré ho vyhadzovali z hry aj tréningov, vedel, že hokej viac nebude môcť byť stredobodom jeho života. Ako 31-ročný ukončil svoju kariéru, hoci mu mnohí vyčítali, že mohol zabojovať a ešte dlho zarábať. „Hokejom som sa mohol živiť ešte sedem či osem rokov, no už som v tom nevidel perspektívu. Hral by som už len pre peniaze, čo som nechcel,“ vysvetľoval pre Denník N bývalý obranca, ktorý mal veľké obavy. Videl totiž, že mnohí športovci po ukončení kariéry skončili na dne a uchýlili sa k drogám či alkoholu. Dnes hovorí, že má obrovské šťastie, že nedopadol rovnako.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…