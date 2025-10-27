Násilnícky manžel ju pripravil o deti. Mama princeznej Diany musela utiecť a útechu našla až vo viere
Princezná Diana otvorene povedala, že medzi rodičmi došlo aj k fyzickým potýčkam.
Narodila sa do vznešených pomerov, no rozhodne nemala ustlané na ružiach. Mama princeznej Diany žila 12 rokov s násilníkom a v zúfalej snahe získať mužského potomka musela podstúpiť šesť tehotenstiev počas deviatich rokov. Frances Shand Kyddová mala komplikovaný život, ktorým nakoniec ovplyvnila aj svoju dcéru Dianu. V jednom momente sa jej musela vzdať, čo budúcu princeznú navždy poznamenalo. Útechu a nádej našla Frances až po päťdesiatke.
Honba za mužským dedičom
Frances Shand Kyddová sa narodila 20. januára 1936 na zámku Sandringhame. Jej otec Maurice bol blízkym priateľom kráľa Juraja VI. a jej matka Lady Ruth bola zase dvornou dámou kráľovnej matky. Ako informoval Daily Mail, Frances mala len 18 rokov, keď sa vydala za 30-ročného Edwarda Johna Spencera vo Westminsterskom opátstve a bola jednou z najmladších neviest, ktoré sa na mieste zosobášili.
Jej manžel bol navonok zdvorilý a priateľsky, no čoskoro zistila, že ide o násilníckeho tyrana, ktorý mal údajne problém s alkoholom. Ako dedič zámku Althorp potreboval John mužského potomka, ktorý by ďalej niesol meno Spencer a mohol dediť rodinný majetok. To sa však ukázalo ako veľmi ťažká úloha. Frances porodila svoje prvé dieťa v roku 1955, no bola to dcéra Sarah a o dva roky sa jej narodila ďalšia dcéra Jane.
Zobrali jej syna
„Aby splodili mužského dediča, donútil Frances počas deviatich rokov prejsť šiestimi tehotenstvami, z ktorých iba štyri boli donosené, a nezniesol, aby Frances viedla akýkoľvek samostatný život,“ písala spisovateľka Tina Brownová vo svojej knihe The Palace Papers. Pred narodením Diany sa manželom konečne narodil vytúžený chlapček, ktorý dostal po otcovi meno John. Len niekoľko hodín po pôrode ale, bohužiaľ, zomrel. John údajne zakázal, aby Frances bábätko videla a až po rokoch sa dozvedela, že sa chlapček narodil so závažnou vývojovou vadou.