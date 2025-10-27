Populárny obvodný lekár Tomáš: Je ideálny čas naštartovať imunitu. Odporúčam tri doplnky výživy - Dobré noviny
Populárny obvodný lekár Tomáš: Je ideálny čas naštartovať imunitu. Odporúčam tri doplnky výživy
Populárny obvodný lekár Tomáš: Je ideálny čas naštartovať imunitu. Odporúčam tri doplnky výživy

Všeobecný lekár Tomáš Kaštovský / Ilustračný obrázok
Všeobecný lekár Tomáš Kaštovský / Ilustračný obrázok — Foto: Instagram - mudrtomaskastovsky; Chat GPT/Dobré noviny

Prírodná cesta a zdravý životný štýl sú základ. Suplementy sú múdra poistka.

„Jeseň prináša menej slnka, chlad a častejšie prechladnutia. Preto je teraz ideálny čas myslieť na imunitu,“ uviedol na sociálnych sieťach populárny všeobecný lekár Tomáš Kaštovský, ktorého sleduje vyše 120-tisíc fanúšikov. Podpora imunity podľa jeho slov začína v kuchyni a pri výbere kvalitných doplnkov výživy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870877145044790&set=pb.100063675378951.-2207520000&type=3

1. Kvalitné jedlá

„Ako posilniť imunitu? Začnite jedlom. Základ tvoria kvalitné jedlá – vývary, fermentované potraviny, potraviny bohaté na vitamín C a zinok, napríklad kivi, paprika, tekvicové semienka alebo strukoviny a k tomu bylinkové čaje – šípkový alebo zázvorový,“ uviedol lekár, ktorý radí počas jesenných zimných mesiacov zvýšiť príjem ovocia a zeleniny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1356915632057134/

2. Pravidelný pohyb a kvalitný spánok

„Pridajte pravidelný pohyb a to najmä vonku kvôli slnku. Odporúčam tiež saunu alebo otužovanie,“ uviedol expert s tým, že saunovanie má osvedčené výhody pre imunitu, zdravie srdca, rýchlejšiu regeneráciu svalov a psychiku. Ľadový kúpeľ naopak pomáha zvyšovať energiu, zlepšovať náladu a zvyšuje odolnosť voči stresu. „Najlepšia je kombinácia oboch,“ dodal na sociálnych sieťach lekár. Okrem pohybu treba dbať aj na kvalitný spánok.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Vrátia sa do tried a hneď ochorejú. Čo robiť, aby sme na začiatku školského roka nemali malých maródov?

Pred spaním môžete siahnuť napríklad po čerešniach, ktoré sú vďaka svojmu prirodzenému obsahu melatonínu ideálnou maškrtou pred spaním. Ak ich zaradíte do večerného jedálnička, váš spánok môže byť hlbší a dlhší.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1097737875594398/

3. Doplnky výživy

„Prírodná cesta a zdravý životný štýl sú základ. Suplementy sú múdra poistka, keď je toho na telo príliš,“ vysvetlil odborník. Pokiaľ sa vám všetko nepodarí pokryť prirodzenou cestou, Tomáš Kaštovský radí, aby ste siahli po kvalitných doplnkoch výživy a poradil aj, po akých konkrétne.

