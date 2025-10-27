Jeho mamička verí, že zázraky sa dejú. Sedemročný Hugo sníva o tom, že raz spraví svoj prvý krok - Dobré noviny
Jeho mamička verí, že zázraky sa dejú. Sedemročný Hugo sníva o tom, že raz spraví svoj prvý krok
Jeho mamička verí, že zázraky sa dejú. Sedemročný Hugo sníva o tom, že raz spraví svoj prvý krok

Narodil sa s ťažkým hendikepom, no nevzdáva sa.

 

Sedemročný Hugo je usmiaty chlapček, ktorý každý deň bojuje so svojím hendikepom. Kvôli komplikovanému pôrodu sa narodil s trojkomorovým hydrocefalom a axiálnou hypotóniou, čo ovplyvnilo jeho psychomotorický vývoj. Hugo ešte nerozpráva a sám sa neudrží na nohách. Napriek tomu je plný odhodlania a radosti zo života a každý deň sa snaží urobiť krok bližšie k tomu, aby raz mohol chodiť ako ostatné deti.

Jeho mamička Mária je pre neho oporou, trénerkou a sprievodkyňou, ktorá verí, že zázraky sa dejú. Denne s Hugom rehabilituje, cvičí a skúša nové terapie, aby mu pomohla posilniť svaly a udržať si čo najväčšiu samostatnosť.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Okrem Huga sa stará aj o mladšieho syna Alexíka a o svoju mamu, ktorá je po porážke na vozíku. Táto žena nesie obrovskú zodpovednosť a jej sila je nesmierna, no finančne už prekročila svoje možnosti.

Každý krok stojí obrovské úsilie

Hugo pravidelne navštevuje rehabilitácie v Piešťanoch a Amal centre, absolvuje hipoterapiu, plávanie a ďalšie terapie, ktoré podporujú jeho motorický aj psychický vývoj. V súčasnosti pokračuje aj liečba špeciálnymi peptidovými prípravkami, ktoré pomáhajú obnovovať mozgové bunky, a terapiou, ktorá aktivuje svaly a zvyšuje ich silu. Každá z týchto terapií je však finančne veľmi náročná a Mária sa snaží zabezpečiť všetko, čo Hugo potrebuje, aj keď jej vlastné zdroje sú limitované.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Pomocou správnych terapií a cvičení sa Hugo už dokáže postaviť pri nábytku, no v priestore sa stále neudrží. Neustále cvičenie je nevyhnutné, aby jeho svaly nezostali ochabnuté. Každý malý pokrok, ktorý Hugo dosiahne, je výsledkom jeho neustáleho úsilia a maminej obetavosti.

Pomôžme Hugovi urobiť prvý krok k samostatnosti

