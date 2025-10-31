Toto v ich kuchyni nenájdete. Zuzana Kanócz deťom nechce zakazovať, ale v niečom musí byť prísna
Herečka je vyznávačka zdravého životného štýlu a zdravého stravovania.
Je o nej známe, že zdravie je u nej na prvom mieste. Takýto spôsob života však nežije len Zuzana Kanócz, ale snaží sa k tomu viesť aj svoje tri ratolesti. V rozhovore pre Televíziu JOJ prezradila, že v stravovaní je pomerne prísna nielen na seba, ale aj na deti, a napríklad jedno sladidlo u nich doma nenájdete vôbec.
Striktná mama
Zuzana Kanócz vychováva so svojím partnerom, hercom Jurajom Lojom, tri deti – syna Lucasa a dcérky Izabellu a Leylu. Vyznávačka zdravého životného štýlu a stravovania svojich potomkov k tomu vedie rôznymi spôsobmi.
„Nenájdete u nás biely cukor. A vôbec používame cukor minimálne. Ak si potrebujeme sladiť, robíme to datľovým sirupom. Ak kupujeme sladkosti, snažíme sa vyberať také, ktoré obsahujú sušené ovocie, oriešky, semená,“ vysvetlila a dodala, že pri svojom prvom dieťati, ktorým bol Lucas, bola v oblasti zdravého životného štýlu naozaj veľmi prísna.
„Kým bol len Lucas a keď som bola s Lucasom tehotná, tak áno, bola som. Bola som veľmi striktná, až taká kŕčovitá. Chcela som žiť zdravo a chcela som, aby aj moje deti mali zdravé návyky hneď od začiatku,“ dodala herečka, ktorá sa v stravovaní pri deťoch snaží najmä o to, aby základom ich jedálnička boli výživné potraviny.