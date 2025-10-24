Vrátili sme sa do praveku. Zuzana Mauréry v priamom prenose poslala politikom drsný odkaz - Dobré noviny
Vrátili sme sa do praveku. Zuzana Mauréry v priamom prenose poslala politikom drsný odkaz
Vrátili sme sa do praveku. Zuzana Mauréry v priamom prenose poslala politikom drsný odkaz

Zuzana Mauréry vo filme Nepela / Národná rada Slovenskej republiky
Zuzana Mauréry vo filme Nepela / Národná rada Slovenskej republiky — Foto: Promo fotografie CinemArt Josef Trojan; NRSR

Slovákov pozýva na film, ktorý im pripomenie dôležité hodnoty.

Do kín prichádza film Nepela, kde Zuzana Mauréry stvárňuje krasokorčuliarovu legendárnu trénerku Hildu Múdru. „Nepela veľa dokázal. Navyše film je veľmi ľudský. Je to naša história, kultúra, naša identifikácia vo svete. Teraz som sa dojala...“ povedala so slzami v očiach pre Markízu herečka, ktorá vie, že Slováci majú byť na čo hrdí. Oveľa viac sa ale obáva súčasnosti a budúcnosti. V Teleráne počas priameho prenosu pomenovala veci priamo a slovenským politikom poslala jasný odkaz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @filmnepela

Návrat do praveku

„Film Nepela je o neslobode. Je to o tom, že tá hlúposť, ktorú naši vládni predstavitelia vymysleli, mať dve pohlavia, je veľký krok späť, takže zase sme asi v praveku, a keď to takto ďalej pôjde, tak všetci mladí ľudia odídu z tejto krajiny,“ povedala bez servítky obľúbená herečka.

Ondrej Nepela s partnerom.
Prečítajte si tiež: Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

„Keď sa tu za inakosť strieľa a keď vláda nenávidí inakosť, pretože jej nerozumie, tak to je veľmi smutné. A toto je odkaz toho filmu,“ povedala s odkazom na Ondreja Nepelu, ktorý svoju skutočnú pravdu ako homosexuál dokázal žiť až posledných 16 rokov svojho života, keď opustil Československo.

Bude hrať aj zadarmo

Poslušný chlapec zo zimného štadióna sa nedožil slobody, ktorá prišla 17. novembra 1989, len deväť mesiacov po jeho náhlej smrti. Pre mnohých však bude práve on navždy symbolom toho, aké ťažké a dôležité je vydobyť si tú vlastnú slobodu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

