Ďakujem za druhú šancu, odkázala jej účastníčka nehody. Viktória ukázala, čo znamená mať srdce záchranára
Bola po nočnej službe, no nezaváhala ani sekundu.
Bola po náročnej nočnej službe, keď sa z obyčajnej cesty domov stal boj o život. Viktória Solmosiová, operátorka tiesňovej linky 155, sa stala svedkom vážnej dopravnej nehody v obci Kozárovce, kde sa čelne zrazilo osobné a nákladné auto. V aute zostalo šesť zranených ľudí – a Viktória v kritickej chvíli nezaváhala, hoci bola po práci vyčerpaná.
Ako uvádza Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, mladá operátorka okamžite pristúpila k poskytovaniu prvej pomoci a zraneným sa venovala až do príchodu záchranárov. Po ich príchode navyše svojim kolegom aktívne pomáhala.
Slová, ktoré hrejú pri srdci
Jedna z účastníčok nehody sa Viktórii poďakovala dojemným odkazom. „Vďačím osudu, že nám vás poslal na pomoc. Vďaka vám som dostala prvú a veľmi dôležitú šancu vrátiť sa k rodine,“ napísala žena, ktorá po zrážke bojovala o život. Ako dodala, lekár na mieste nehodu nevidel optimisticky, no vďaka rýchlej pomoci Viktórie a následnej starostlivosti záchranárov sa jej podarilo prežiť.
„Neprejde deň, aby som si na vás nespomenula. Na vašu snahu, odhodlanosť a silu pri resuscitácii o prinavrátenie života do môjho tela,“ pokračovala v odkaze. Žena sa stále zotavuje, no napriek zdravotným ťažkostiam hovorí, že je šťastná – pretože jej život môže vďaka Viktórii pokračovať.