Ďakujem za druhú šancu, odkázala jej účastníčka nehody. Viktória ukázala, čo znamená mať srdce záchranára
Dobré noviny
Ďakujem za druhú šancu, odkázala jej účastníčka nehody. Viktória ukázala, čo znamená mať srdce záchranára
Ďakujem za druhú šancu, odkázala jej účastníčka nehody. Viktória ukázala, čo znamená mať srdce záchranára

Operátorka Viktória / Ilustračná fotografia.
Operátorka Viktória / Ilustračná fotografia. — Foto: Facebook Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR / Facebook Záchranná zdravotná služba Bratislava

Bola po nočnej službe, no nezaváhala ani sekundu.

Bola po náročnej nočnej službe, keď sa z obyčajnej cesty domov stal boj o život. Viktória Solmosiová, operátorka tiesňovej linky 155, sa stala svedkom vážnej dopravnej nehody v obci Kozárovce, kde sa čelne zrazilo osobné a nákladné auto. V aute zostalo šesť zranených ľudí – a Viktória v kritickej chvíli nezaváhala, hoci bola po práci vyčerpaná.

Ako uvádza Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, mladá operátorka okamžite pristúpila k poskytovaniu prvej pomoci a zraneným sa venovala až do príchodu záchranárov. Po ich príchode navyše svojim kolegom aktívne pomáhala.

Slová, ktoré hrejú pri srdci

Jedna z účastníčok nehody sa Viktórii poďakovala dojemným odkazom. „Vďačím osudu, že nám vás poslal na pomoc. Vďaka vám som dostala prvú a veľmi dôležitú šancu vrátiť sa k rodine,“ napísala žena, ktorá po zrážke bojovala o život. Ako dodala, lekár na mieste nehodu nevidel optimisticky, no vďaka rýchlej pomoci Viktórie a následnej starostlivosti záchranárov sa jej podarilo prežiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/155SR/posts/pfbid0b1fGaCF384qQCk3ZtY4UPBbmcSad9Wf6YwyyLoieE3WVuHgeKV7sSapscrSu7pZtl

„Neprejde deň, aby som si na vás nespomenula. Na vašu snahu, odhodlanosť a silu pri resuscitácii o prinavrátenie života do môjho tela,“ pokračovala v odkaze. Žena sa stále zotavuje, no napriek zdravotným ťažkostiam hovorí, že je šťastná – pretože jej život môže vďaka Viktórii pokračovať.

Skromná hrdinka

