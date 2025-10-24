Neurovedec našiel netradičný liek na závislosť od mobilu. Vymyslel špeciálny kryt, ktorý vám vráti čas
Myšlienka za oceľovým obalom je jednoduchá, ale funkčná.
Aj vy sa niekedy pristihnete pri nekonečnom a bezmyšlienkovitom skrolovaní? Tím z kalifornskej platformy Matter Neuroscience vymyslel nezvyčajný spôsob, ako odnaučiť ľudí neustále sa pozerať do mobilu. Vyrobili netradičný oceľový obal, ktorý mal byť len vtipom, no nakoniec rozpútal skutočný záujem.
Mobil ako pasca
Neurovedec a zakladateľ platformy Matter Neuroscience Logan Ivey z Kalifornie sa chcel raz a navždy zbaviť svojej závislosti od technológií a nekonečného skrolovania. Namiesto toho, aby sa spoliehal iba na silu vôle, spravil svoj telefón prakticky nepoužiteľným na bežné používanie. Jeho prvý prototyp bol len plastový obal s prilepenou jednoručnou činkou, no ukázalo sa, že to funguje.
Myšlienka je jednoduchá: ak je telefón taký ťažký, že vás z neho po pár minútach bolí ruka, vezmete ho do ruky menej často. Telefón stále môžete používať na nevyhnutné veci, no jeho váha vás prinúti premyslieť si každé odomknutie displeja.
„Premení to váš telefón z pasce späť na nástroj,“ vysvetlil Ivey. Tím z Matter Neuroscience nakoniec vytvoril oficiálnu verziu obalu – oceľový kryt, ktorý váži takmer tri kilogramy.