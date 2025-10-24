Neurovedec našiel netradičný liek na závislosť od mobilu. Vymyslel špeciálny kryt, ktorý vám vráti čas - Dobré noviny
Dobré noviny
Neurovedec našiel netradičný liek na závislosť od mobilu. Vymyslel špeciálny kryt, ktorý vám vráti čas
Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Neurovedec našiel netradičný liek na závislosť od mobilu. Vymyslel špeciálny kryt, ktorý vám vráti čas

Oceľový kryt.
Oceľový kryt. — Foto: Matter Neuroscience

Myšlienka za oceľovým obalom je jednoduchá, ale funkčná.

Aj vy sa niekedy pristihnete pri nekonečnom a bezmyšlienkovitom skrolovaní? Tím z kalifornskej platformy Matter Neuroscience vymyslel nezvyčajný spôsob, ako odnaučiť ľudí neustále sa pozerať do mobilu. Vyrobili netradičný oceľový obal, ktorý mal byť len vtipom, no nakoniec rozpútal skutočný záujem.

Foto: Matter Neuroscience

Mobil ako pasca

Neurovedec a zakladateľ platformy Matter Neuroscience Logan Ivey z Kalifornie sa chcel raz a navždy zbaviť svojej závislosti od technológií a nekonečného skrolovania. Namiesto toho, aby sa spoliehal iba na silu vôle, spravil svoj telefón prakticky nepoužiteľným na bežné používanie. Jeho prvý prototyp bol len plastový obal s prilepenou jednoručnou činkou, no ukázalo sa, že to funguje.

Ilustračné fotografie.
Prečítajte si tiež: Závislosť od mobilov ničí aj manželstvá. Skúste tento 30-sekundový trik, radí expertka zo Standfordu

Myšlienka je jednoduchá: ak je telefón taký ťažký, že vás z neho po pár minútach bolí ruka, vezmete ho do ruky menej často. Telefón stále môžete používať na nevyhnutné veci, no jeho váha vás prinúti premyslieť si každé odomknutie displeja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matter Neuroscience (@matterneuroscience)

„Premení to váš telefón z pasce späť na nástroj,“ vysvetlil Ivey. Tím z Matter Neuroscience nakoniec vytvoril oficiálnu verziu obalu – oceľový kryt, ktorý váži takmer tri kilogramy.

Kryt s imbusákom

