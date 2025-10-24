Viem, kto za mnou prišiel, povedal jej pri prvom stretnutí. Meky a Katka by oslávili 38 rokov manželstva
Slovenská hudobná legenda zomrela 10. novembra 2021.
V novembri uplynú už štyri roky od smutnej udalosti, kedy do hudobného neba odišiel legendárny Miroslav Žbirka. Na speváka, ktorého zvykli volať jednoducho Meky alebo aj slovenský Paul McCartney, nezabudla po takom čase ani jeho životná láska Katka, ktorá v rozhovore pre Šarm dokonca nedávno prezradila, že by teraz oslávili 38 spoločných rokov.
Zaimprovizovala
Katka a Meky sa spoznali v pražskej Lucerne, keď tam ešte ako študentka prišla so spevákom urobiť rozhovor.
„Meky myslel, že rozhovor bol dohodnutý manažérom, hoci nebol. Sľúbil mi, že mi ho poskytne na druhý deň po autogramiáde. Prišla som preto za ním a on ani nezdvihol hlavu od kartičiek, ako ich podpisoval a len povedal, že presne vie, kto za ním prišiel. Išli sme na kávu a vtipné bolo, že ja som preňho nemala pripravené žiadne otázky. Nejako som zaimprovizovala a nakoniec ten rozhovor nikdy nikde nevyšiel,“ spomínala Katka na osudný deň pre portál markiza.sk.
Z pracovného stretnutia sa napokon vykľula celoživotná láska a až do Mekyho nečakaného odchodu spolu žili viac ako 34 rokov.