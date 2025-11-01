Neberie doplnky ani zázračné tabletky. Lekárka tvrdí, že mladosť sa skrýva v každodenných návykoch - Dobré noviny
Neberie doplnky ani zázračné tabletky. Lekárka tvrdí, že mladosť sa skrýva v každodenných návykoch
Neberie doplnky ani zázračné tabletky. Lekárka tvrdí, že mladosť sa skrýva v každodenných návykoch

— Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @ArtPhoto_studio

Skutočné tajomstvo mladosti?

Kým mnohí sa s pribúdajúcimi rokmi zmieria s únavou a spomalením, doktorka Suzanne Ferreeová dokazuje opak. Internistka z USA má dnes 53 rokov, no životnou energiou by predbehla aj o dve dekády mladších. Tvrdí, že tajomstvo vitality sa neskrýva v drahých doplnkoch, ale v každodenných rozhodnutiach. Ako uvádza portál CNBC, jej prístup k zdraviu zmenil nielen život jej pacientov, ale aj jej vlastný.

Svaly ako mena starnutia

Ferreeová si už pred viac ako desiatimi rokmi všimla, že väčšina ľudí prichádza k lekárovi až vtedy, keď sa objavia prvé problémy. Nie vždy je to však ten najlepší prístup. „Ten najväčší vplyv vieme urobiť medzi 45. a 65. rokom života,“ vysvetľuje a dodáva: „To je čas, keď má človek ešte dostatok síl a motivácie a zároveň je jasné, že je potrebné konať.“

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Jenny Hill

Jej filozofia je jednoduchá: hýbať sa. Kombinuje silový tréning, pilates aj beh. „Verím, že svaly sú menou starnutia,“ hovorí. Dni bez pohybu nepozná. Raz si zacvičí s trénerkou, inokedy sa prebehne alebo ide na dlhú prechádzku so psom. „Hlavné je nezostať sedieť,“ upozorňuje.

Telo aj myseľ v pohybe

Doktorka je presvedčená, že zdravie sa netýka len tela, ale aj mysle. Aby si udržala mozog v kondícii, rozhodla sa naučiť tancovať salsu. „Pri tanci sa horná a dolná časť tela hýbu inak, mozog si musí pamätať kroky a reagovať na hudbu. Je to obrovská stimulácia,“ dáva netradičnú radu doktorka, podľa ktorej podobne pôsobí aj swing. Nielenže rozvíja koordináciu, ale prináša radosť z pohybu.

Foto: Freepik, @freepik

Vedci pritom potvrdzujú, že učenie sa novým zručnostiam spomaľuje starnutie mozgu. Pre doktorku Ferreeovú je to dôkaz, že aj radosť môže byť liekom.

Kvalitný spánok a vnútorný pokoj

V jej dennom režime má dôležité miesto spánok. Nie však iba jeho dĺžka, ale aj kvalita. Posledné sústo zje najneskôr dve hodiny pred spaním. „Keď telo nemusí tráviť, môže sa venovať nočnému ‚upratovaniu‘. Imunitný systém a mozog majú čas zbavovať sa odpadových látok,“ vysvetľuje.

Oddych pre ňu znamená aj meditáciu – niekedy si pustí hudbu a tancuje, inokedy sa stíši pri mantre. „Je to chvíľa, kedy sa zastavím a uvedomím si prítomný okamih,“ hovorí.

Jedlo v dúhových farbách

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

