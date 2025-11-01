Hovorili o nej, že utiekla s Kukurom. Adu Strakovú zachránil rytier z autobusu, s ktorým je 50 rokov
Po 26 rokoch odišla z televízie náhle a bez toho, aby jej bola dopriata dôstojná rozlúčka s kolegami a divákmi.
Inšpirovať môže noblesou, eleganciou, starnutím s gráciou, ale aj manželstvom, ktoré trvá neuveriteľných 50 rokov. Legendárna hlásateľka Ada Straková aj po pol storočí v manželstve hovorí o svojom Zdenkovi ako o rytierovi a markízovi, džentlmenovi, do ktorého sa zamilovala v autobuse. Ich recept na spokojný vzťah vás dostane.
Vlastným menom Adela
Narodila sa v kráľovskom meste peňazí a zlata – v Kremnici. Málokto tuší, že v rodnom liste má napísané meno Adela, ktoré si zmenila zámerne, pretože naň bola priam alergická.
„Adelka je pomenovanie pre malé tučniaky, ktoré žijú na Severnom póle a dorastajú do výšky 60-70 centimetrov. Keď mi niekto povedal Adelka, začala som sa triasť. Navyše, mamkina teta bola Adela, mama bola Adela a ja som sa potrebovala nejako odlíšiť. Skratka Ada sa mi zapáčila,“ vysvetľovala v minulosti pre Korzár rodáčka z Kremnice, ktorá bola od malička „ukecaná“ a využila každú možnosť prejaviť sa.
Dieťa moje, v televízii si ešte nebola
Od prvej triedy recitovala, vymetala všetky súťaže a mala veľmi blízko k jazykom, preto na pedagogickej fakulte neskôr vyštudovala francúzštinu – slovenčinu. O tom, že raz bude hlásateľkou, ktorú bude poznať celé Slovensko, ale ani len nesnívala. „Presne si pamätám na moment, keď som sedela doma, písala diplomovú prácu a môj otec pozeral v televízii prehľad programov. Vtedy Elena Galanová hovorila o tom, že v televízii vyhlasujú konkurz na hlásateľky. No a môj otec zo žartu povedal – dieťa moje, tam sa nechceš prihlásiť? V televízii si ešte nebola,“ rozpamätávala sa Ada Straková, z ktorej si otec uťahoval.
Ona mu však pohotovo povedala: „A prečo nie?“ Hovorila si, že sa vyskúšanie nič nedá a páčila sa jej aj predstava, že ju pred kamerami učešú a nalíčia. To ešte netušila, že na konkurz príde ďalších 120 dievčat.