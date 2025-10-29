Ježišmária, Dempsey a Makepeaceová, kričali na nich. Farkaš a Magálová spomínali na kultový seriál
Pozrite sa, ako vyzerajú detektívi po takmer 40 rokoch.
Seriál Dempsey a Makepeaceová mal 30 epizód a hoci bol úspešný po celom svete, tú najväčšiu základňu fanúšikov mal prekvapivo v Československu. Mohol za to skvelý dabing, bez ktorého si dodnes mnohí diváci nevedia seriál predstaviť. Makepeaceovej prepožičala Kamila Magálová a jej kolegom sa stal Boris Farkaš, ktorého prezývali skutočným Dempseym. Takto spomínajú na legendárny seriál po takmer 40 rokoch.
Ježišmária, Makepeaceová
„Bola to krásna niekoľkoročná spolupráca,“ prezradila Kamila Magálová pre RTVS po rokoch. „Boli to krásne časy,“ pridal sa Boris Farkaš, ktorý prezradil, že s Kamilou trávili toľko času, až vytvorili takú dabingovú rodinu. Smiali sa, že aj ich deti sú ich spoločné. „My dvaja s Borisom sme si to užívali a dokonca sme sa stotožnili s tými postavami. Ja som mala pocit, že dabujem seba, lebo mi bola taká blízka tá herečka,“ prezradila Magálová, ktorej boli hlavní predstavitelia mimoriadne sympatickí.
„Neboli to takí typickí detektívi ako Poirot, ale bola to mladá a sexi dvojica. Boli bezprostrední a to nám bolo veľmi blízke. Nebolo tam žiadne klišé. Boli to moderní hrdinovia,“ spomínala. Ešte aj dodnes ju ľudia na ulici zastavujú, že poznajú jej hlas z tohto legendárneho seriálu. Raz, keď kupovala bylinky na trhovisku, si ju pani predávajúca nevšimla, no keď započula Kamilin hlas, nadšene zvolala: „Ježišmária, Makepeaceová.“ Podobné zážitky má aj Boris Farkaš, ktorý nikdy neveril, že ho vďaka hlasu v dabingu budú volať Dempsey.
Návšteva Slovenska
Slovenskí fanúšikovia mali jedinečnú možnosť stretnúť herečku Glynis Barberovú a Michaela Brandona v Bratislave v roku 1994, kedy strávili herci so svojím synom v hlavnom meste tri dni. „Dempsey a Makepeaceová nepricestovali do Bratislavy pátrať po banditoch či priekupníkoch drog,“ informoval vtedy redaktor televíznych novín. A čo vtedy vedeli o Slovensku?