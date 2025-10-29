Ježišmária, Dempsey a Makepeaceová, kričali na nich. Farkaš a Magálová spomínali na kultový seriál - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ježišmária, Dempsey a Makepeaceová, kričali na nich. Farkaš a Magálová spomínali na kultový seriál
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Viktor Beránek.

Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy

Bolestivá scéna z Dunaja dojala Slovensko. Skutočná mama malého Ota sa pri pohľade na syna rozplakala

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

SLEDUJE NÁS 207 163 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ježišmária, Dempsey a Makepeaceová, kričali na nich. Farkaš a Magálová spomínali na kultový seriál

Kamila Magálová a Boris Farkaš / Dempsey a Makepeaceová
Kamila Magálová a Boris Farkaš / Dempsey a Makepeaceová — Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia; Promo fotografie Independent Television (ITV)

Pozrite sa, ako vyzerajú detektívi po takmer 40 rokoch.

Seriál Dempsey a Makepeaceová mal 30 epizód a hoci bol úspešný po celom svete, tú najväčšiu základňu fanúšikov mal prekvapivo v Československu. Mohol za to skvelý dabing, bez ktorého si dodnes mnohí diváci nevedia seriál predstaviť. Makepeaceovej prepožičala Kamila Magálová a jej kolegom sa stal Boris Farkaš, ktorého prezývali skutočným Dempseym. Takto spomínajú na legendárny seriál po takmer 40 rokoch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Glynis Barber (@glynisbarber)

Ježišmária, Makepeaceová

„Bola to krásna niekoľkoročná spolupráca,“ prezradila Kamila Magálová pre RTVS po rokoch. „Boli to krásne časy,“ pridal sa Boris Farkaš, ktorý prezradil, že s Kamilou trávili toľko času, až vytvorili takú dabingovú rodinu. Smiali sa, že aj ich deti sú ich spoločné. „My dvaja s Borisom sme si to užívali a dokonca sme sa stotožnili s tými postavami. Ja som mala pocit, že dabujem seba, lebo mi bola taká blízka tá herečka,“ prezradila Magálová, ktorej boli hlavní predstavitelia mimoriadne sympatickí.

Dempsey a Makepeacová / Glynis Barberová a Michael Brandon
Prečítajte si tiež: Dempsey sa do Makepeaceovej zaľúbil na prvý pohľad, pre ňu bol nočnou morou. Ich vzťah prežil dodnes

„Neboli to takí typickí detektívi ako Poirot, ale bola to mladá a sexi dvojica. Boli bezprostrední a to nám bolo veľmi blízke. Nebolo tam žiadne klišé. Boli to moderní hrdinovia,“ spomínala. Ešte aj dodnes ju ľudia na ulici zastavujú, že poznajú jej hlas z tohto legendárneho seriálu. Raz, keď kupovala bylinky na trhovisku, si ju pani predávajúca nevšimla, no keď započula Kamilin hlas, nadšene zvolala: „Ježišmária, Makepeaceová.“ Podobné zážitky má aj Boris Farkaš, ktorý nikdy neveril, že ho vďaka hlasu v dabingu budú volať Dempsey.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=428094453419376

Návšteva Slovenska

Slovenskí fanúšikovia mali jedinečnú možnosť stretnúť herečku Glynis Barberovú a Michaela Brandona v Bratislave v roku 1994, kedy strávili herci so svojím synom v hlavnom meste tri dni. „Dempsey a Makepeaceová nepricestovali do Bratislavy pátrať po banditoch či priekupníkoch drog,“ informoval vtedy redaktor televíznych novín. A čo vtedy vedeli o Slovensku?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…