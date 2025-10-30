FOTO: Brána do pekla, ostrov mŕtvych aj cesta Jacka Rozparovača. Ľudí lákajú miesta, z ktorých ide strach - Dobré noviny
Dobré noviny
FOTO: Brána do pekla, ostrov mŕtvych aj cesta Jacka Rozparovača. Ľudí lákajú miesta, z ktorých ide strach
Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Ondrej Nepela s partnerom.

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Bolestivá scéna z Dunaja dojala Slovensko. Skutočná mama malého Ota sa pri pohľade na syna rozplakala

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Ondrej Nepela s partnerom.

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Iveta Malachovská.

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

FOTO: Brána do pekla, ostrov mŕtvych aj cesta Jacka Rozparovača. Ľudí lákajú miesta, z ktorých ide strach

Netypické miesta s desivou atmosférou.
Netypické miesta s desivou atmosférou. — Foto: Pixabay/SzaboJanos, Wikipedia/Tormod Sandtorv

Draculov hrad, ulice, po ktorých kráčal Jack Rozparovač či hranica medzi svetmi zďaleka nie sú jedinými temnými miestami, ktoré môžete navštíviť.

Dark turizmus (temný turizmus) je forma cestovného ruchu, pri ktorej sa navštevujú miesta spojené so smrťou, utrpením, tragédiami a inými temnými udalosťami z minulosti. Špeciálny rozmer naberá počas blížiacich sa Dušičiek či Haloweenu. Mnoho ľudí 31. októbra a 1. novembra na hroby nechodí – tvrdia, že si zosnulých uctievajú celoročne a nepotrebujú na to vyhradený deň v kalendári. Patríte k nim aj vy? Ak máte pár dní voľna, neviete, kam ísť a láka vás temná atmosféra, tu je zopár halloweenských tipov, ktoré ponúka čoraz populárnejší temný turizmus.

11. Kutná Hora, Česko

Začnime blízkou a pre nás najdostupnejšou destináciou. V českom meste Kutná Hora, ktorá sa nachádza východne od Prahy, stojí utešená kaplnka, ktorú zdobí približne 40 000 až 70 000 ľudských kostier. V 13. storočí sa vďaka pôde zo Svätej zeme stala obľúbeným miestom na pochovávanie. „V roku 1870 miestny rezbár František Rint dostal za úlohu usporiadať kosti do dekoratívnych prvkov. Z ľudských kostí vytvoril lustre, mohutný kalich a dokonca aj rodový erb Schwarzenbergovcov,“ uvádza stránka Invie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kutná Hora (@visitkutnahora)

10. Transylvánia, Rumunsko

Milovníci upírskych príbehov si prídu na svoje v Rumunsku. Povestný domov grófa Draculu, opradený mnohými legendami, už dlhé roky priťahuje mladých turistov a šplhá sa na vrchol v rebríčku obľúbených miest temného turizmu. Medzi jeho najlákavejšie atrakcie patrí hrad Bran, „Draculov hrad“. Tu môžu jeho fanúšikovia skúmať temné chodby, večne prítomnú hmlu a kochať sa gotickou architektúrou. Spoločne vytvárajú ideálnu atmosféru pre temnú turistiku.

Hard Bran.
Hard Bran. Foto: Wikipedia/Dobre Cezar

9. Londýn, Anglicko

Zoberte si, aký atraktívny je z pohľadu turizmu Londýn v priebehu roka. Harry Potter, Sherlock Holmes, kráľovská rodina či pračudesné múzeá. Svoje si tu nájdu mladšie aj staršie ročníky. A čo 31. októbra? Mení sa Londýn na jednu obrovskú halloweenskú atrakciu?

Spojené kráľovstvo je Halloweenom doslova posadnuté.
Spojené kráľovstvo je Halloweenom doslova posadnuté. Foto: Pixabay/Alexas_Fotos

Najznámejšia je tematická párty The Thin White Duke v koktailovom bare v Soho – je inšpirovaná príbehmi Rozprávok bratov Grimmovcov. Ak nie ste na „maškarády", žiadny problém. Zúčastniť sa môžete okružnej prehliadky po stopách Jacka Rozparovača v historických uliciach Whitechapel a Brick Lane. Ohavné zločiny tohto vraha ožijú iba na jeden deň, no prechádzka ulicami po jeho stopách vo vás zanechá dojem na oveľa dlhší čas.

8. Dublin, Írsko

Vedeli ste, že Halloween vznikol v Írsku? Už pred viac ako dvomi tisícročiami ľudia oslavovali keltský Samhain. Miestni verili, že hranice medzi naším svetom a svetom duchov sú najtenšie a prechod medzi nimi otvorený. Oslavoval sa v noci z 31. októbra na 1. novembra, predstavoval koniec leta a začiatok zimy a bol to jeden z najdôležitejších sviatkov keltského kalendára. Zmienená povera odštartovala rôzne tradície ako vyrezávanie tekvíc, koledovanie a každoročné strieľanie ohňostrojov. Navyše, najdesivejší park hrôzy v Európe sa nachádza v Dubline. Náhoda?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Irelands BEST Halloween event (@thenightmarerealm)

Nightmare Realm každoročne prichádza s novými, desivejšími a kreatívnejšími nápadmi, ktoré udržia návštevníkov v napätí až do konca. Strašidelné atrakcie, ktoré kombinujú hororové divadlo, živých hercov, temné príbehy a adrenalínové zážitky vám vyrazia dych.

7. Edinburgh, Škótsko

