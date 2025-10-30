FOTO: Brána do pekla, ostrov mŕtvych aj cesta Jacka Rozparovača. Ľudí lákajú miesta, z ktorých ide strach
Draculov hrad, ulice, po ktorých kráčal Jack Rozparovač či hranica medzi svetmi zďaleka nie sú jedinými temnými miestami, ktoré môžete navštíviť.
Dark turizmus (temný turizmus) je forma cestovného ruchu, pri ktorej sa navštevujú miesta spojené so smrťou, utrpením, tragédiami a inými temnými udalosťami z minulosti. Špeciálny rozmer naberá počas blížiacich sa Dušičiek či Haloweenu. Mnoho ľudí 31. októbra a 1. novembra na hroby nechodí – tvrdia, že si zosnulých uctievajú celoročne a nepotrebujú na to vyhradený deň v kalendári. Patríte k nim aj vy? Ak máte pár dní voľna, neviete, kam ísť a láka vás temná atmosféra, tu je zopár halloweenských tipov, ktoré ponúka čoraz populárnejší temný turizmus.
11. Kutná Hora, Česko
Začnime blízkou a pre nás najdostupnejšou destináciou. V českom meste Kutná Hora, ktorá sa nachádza východne od Prahy, stojí utešená kaplnka, ktorú zdobí približne 40 000 až 70 000 ľudských kostier. V 13. storočí sa vďaka pôde zo Svätej zeme stala obľúbeným miestom na pochovávanie. „V roku 1870 miestny rezbár František Rint dostal za úlohu usporiadať kosti do dekoratívnych prvkov. Z ľudských kostí vytvoril lustre, mohutný kalich a dokonca aj rodový erb Schwarzenbergovcov,“ uvádza stránka Invie.
10. Transylvánia, Rumunsko
Milovníci upírskych príbehov si prídu na svoje v Rumunsku. Povestný domov grófa Draculu, opradený mnohými legendami, už dlhé roky priťahuje mladých turistov a šplhá sa na vrchol v rebríčku obľúbených miest temného turizmu. Medzi jeho najlákavejšie atrakcie patrí hrad Bran, „Draculov hrad“. Tu môžu jeho fanúšikovia skúmať temné chodby, večne prítomnú hmlu a kochať sa gotickou architektúrou. Spoločne vytvárajú ideálnu atmosféru pre temnú turistiku.
9. Londýn, Anglicko
Zoberte si, aký atraktívny je z pohľadu turizmu Londýn v priebehu roka. Harry Potter, Sherlock Holmes, kráľovská rodina či pračudesné múzeá. Svoje si tu nájdu mladšie aj staršie ročníky. A čo 31. októbra? Mení sa Londýn na jednu obrovskú halloweenskú atrakciu?
Najznámejšia je tematická párty The Thin White Duke v koktailovom bare v Soho – je inšpirovaná príbehmi Rozprávok bratov Grimmovcov. Ak nie ste na „maškarády", žiadny problém. Zúčastniť sa môžete okružnej prehliadky po stopách Jacka Rozparovača v historických uliciach Whitechapel a Brick Lane. Ohavné zločiny tohto vraha ožijú iba na jeden deň, no prechádzka ulicami po jeho stopách vo vás zanechá dojem na oveľa dlhší čas.
8. Dublin, Írsko
Vedeli ste, že Halloween vznikol v Írsku? Už pred viac ako dvomi tisícročiami ľudia oslavovali keltský Samhain. Miestni verili, že hranice medzi naším svetom a svetom duchov sú najtenšie a prechod medzi nimi otvorený. Oslavoval sa v noci z 31. októbra na 1. novembra, predstavoval koniec leta a začiatok zimy a bol to jeden z najdôležitejších sviatkov keltského kalendára. Zmienená povera odštartovala rôzne tradície ako vyrezávanie tekvíc, koledovanie a každoročné strieľanie ohňostrojov. Navyše, najdesivejší park hrôzy v Európe sa nachádza v Dubline. Náhoda?
Nightmare Realm každoročne prichádza s novými, desivejšími a kreatívnejšími nápadmi, ktoré udržia návštevníkov v napätí až do konca. Strašidelné atrakcie, ktoré kombinujú hororové divadlo, živých hercov, temné príbehy a adrenalínové zážitky vám vyrazia dych.