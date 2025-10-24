V jednej izbe zápasí so zdravím aj chudobou. Blanka potrebuje pomoc, aby mohla znova dôstojne žiť - Dobré noviny
V jednej izbe zápasí so zdravím aj chudobou. Blanka potrebuje pomoc, aby mohla znova dôstojne žiť
V jednej izbe zápasí so zdravím aj chudobou. Blanka potrebuje pomoc, aby mohla znova dôstojne žiť

Verí, že dobro v ľuďoch ešte nevymrelo.

Blanka je žena, ktorá každý deň čelí náročným zdravotným aj životným výzvam. Má trvalé problémy s obličkami, nedávno podstúpila gynekologickú operáciu a čaká ju ďalšia, súvisiaca s dialýzou. Od detstva je nepočujúca, nosí načúvací aparát a má za sebou tri operácie očí. Jej zdravotný stav si vyžaduje pravidelnú liečbu, diétnu stravu, lieky a špeciálne pomôcky, ako napríklad batérie a sitká do načúvacieho aparátu či kvapky do uší.

Každodenný boj, ktorý si vyžaduje pomoc

Blanka žije s bratom v jednej izbe, pretože ostatné miestnosti v byte sú neobývateľné kvôli plesni. V obmedzenom priestore si spoločne varia a snažia sa zabezpečiť aspoň základné životné potreby. Jej príjem z invalidného dôchodku a príspevku pre ŤZP je však veľmi nízky, a po zaplatení nevyhnutných poplatkov jej často nezostáva nič na lieky, stravu alebo oblečenie.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Napriek obmedzeniam a nešťastiam, ktoré ju postihli, sa snaží žiť čo najdôstojnejšie. Aby toho však nebolo málo, nedávno sa stala aj obeťou podvodu, keď jej niekto z účtu odcudzil úspory a zobral na jej meno aj úver. Napriek týmto zlyhaniam sa nevzdáva a snaží sa všetko riešiť, no finančne už nemá silu zvládať náklady spojené s liečbou, špeciálnou stravou či nevyhnutnými poplatkami v domácnosti.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Podpora, akokoľvek malá, jej umožní uhradiť lieky, diétnu stravu, nové okuliare, potrebné doplnky k načúvaciemu aparátu a zabezpečiť základné potreby v domácnosti. Každá pomoc je pre ňu životnou podporou a prináša dôstojnosť, ktorá jej v každodennom boji nesmierne chýba.

Podporte Blanku cez portál ĽudiaĽuďom.sk

Ak chcete pomôcť Blanke žiť dôstojnejší život a zvládnuť náročnú liečbu a každodenné výdavky, môžete prispieť na portáli ĽudiaĽuďom.sk.

Každý dar, nech je akokoľvek malý, priamo zlepší kvalitu jej života a umožní jej zvládnuť zdravotné a životné výzvy, s ktorými sa denne stretáva. Spolu jej môžeme pomôcť, aby si mohla zachovať aspoň základnú istotu a dôstojnosť. 

Prečítajte si tiež: Keď lekári vyslovili diagnózu, zrútil sa im svet. Pomôžme sedemročnému Marcelkovi vyhrať boj s leukémiou

