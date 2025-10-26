Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta - Dobré noviny
Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta
Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.
Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi. — Foto: Reprofoto/ YouTube.com, Show Jana Krause, Instagram @ dararolins_vermi

Speváčka a raper tvorili pár približne sedem rokov.

„My sme sa rozišli v mieri a v láske a to, čo prišlo potom, mňa samotnú prekvapilo aj zaskočilo,“ priznala Dara Rolins v podcaste Rádia Europa 2 SOCKY, keď sa vrátila k rozchodu s Patrikom Rytmusom Vrbovským. Speváčka a raper tvorili pár sedem rokov a po konci ich vzťahu, keď sa dal umelec dokopy s moderátorkou Jasminou Alagič, lásku s Darou svojím spôsobom ako keby poprel.

Napriek tomu mu to popová diva nemá za zlé a do istej miery chápe, čo vtedy cítil. Každý z nich už dnes má svoj vlastný život a Daru čaká v blízkej budúcnosti dokonca svadba s jej partnerom, niekdajšou futbalovou hviezdou Pavlom Nedvědom, o ktorom hovorí len v samých superlatívoch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokonalý otec

Dara Rolins si v živote prešla niekoľkými vážnymi vzťahmi, medzi ktorými bol aj český spevák Matěj Homola, otec ich dcéry Laury. A hoci ich láska napokon nevydržala, speváčka po čase pochopila, prečo má dieťa práve s ním.

Dara Rolins adresovala svojej dcére Lole krásne slová.
Prečítajte si tiež: Moje srdce našlo domov, moja láska smer. Dojatá Dara Rolins opísala, ako jej narodenie dcéry zmenilo život

Dnes s odstupom času, Laura už má 17 rokov, môžem povedať, že som totálne pochopila, prečo som stretla práve jeho a prečo mám Lauru práve s ním. Lebo Laura sa narodila z ohnivej lásky. To nejde poprieť. To, že nám to ako dvojici, partnerom úplne neklaplo, to je jedna vec, ale zase dokonale zafungoval v úlohe otca. A nedokážem si predstaviť v rámci mužov, ktorých som stretla pred ním aj potom, kto iný by bol tak dokonalý,“ zložila Dara poklonu svojmu bývalému partnerovi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nik o tom nevedel

Oveľa viac sa v médiách hovorilo o jej vzťahu s Patrikom Rytmusom Vrbovským. V tom čase jeden z najprominentnejších párov v našom šoubiznise bol spolu približne sedem rokov a nejedného fanúšika prekvapilo, keď oznámili koniec.

Prečítajte si tiež: Do roka a do dňa? Dara Rolins prvýkrát prehovorila o zásnubách a svadbe, nevynechala ani romantické detaily

„Ten rozchod bol na programe už rok, len sa o tom nevedelo,“ prezradila Dara Rolins a dodala, že všetko prebehlo v už spomínanom mieri a láske. Ako však vraví, aj preto ju prekvapilo a vlastne aj zaskočilo to, ako sa potom Rytmus zachoval.

Asi to tak cítil

