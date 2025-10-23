FOTO: Skromná Susan Boyleová prekvapila novým imidžom. Po mŕtvici a ťažkom boji sa vrátila vo veľkom štýle - Dobré noviny
FOTO: Skromná Susan Boyleová prekvapila novým imidžom. Po mŕtvici a ťažkom boji sa vrátila vo veľkom štýle
FOTO: Skromná Susan Boyleová prekvapila novým imidžom. Po mŕtvici a ťažkom boji sa vrátila vo veľkom štýle

Simon Cowell počas vystúpenia Susan Boyleovej.
Simon Cowell počas vystúpenia Susan Boyleovej. — Foto: Reprofoto YouTube - Britain's Got Talent

Zmenená speváčka ohúrila fanúšikov.

V detstve ju šikanovali, pretože bola iná, no v roku 2009 sa postavila na pódium šou Británia má talent a dokázala, že vzhľad nie je všetko. Dojemné vystúpenie Susan Boyleovej má dnes na YouTube viac ako 264 miliónov pozretí a vďaka súťaži jej kariéra odštartovala raketovou rýchlosťou. Hoci jedinečná speváčka pred pár rokmi prekonala vážne zdravotné problémy, teraz opäť žiari šťastím. Na udeľovaní cien Pride of Britain Awards prekvapila úplne novým imidžom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/AmazonMusicUK/photos/a.521929454567459/521929557900782/?type=3&ref=embed_post

Najskôr ju vypískali

Nesmelá Susan prekvapila v speváckej súťaži, keď mala 47 rokov, hoci vyzerala oveľa staršie. Práve pre jej vzhľad, ktorý mnohí označovali za „neupravený“, ju diváci najskôr vypískali. Keď však zaspievala prvé tóny skladby „I Dreamed a Dream“ z Bedárov, všetci onemeli. Svojím anjelským hlasom si získala srdcia ľudí po celom svete a súťaž jej obrátila život naruby.

„Británia má talent úplne zmenila môj život. Ľudia sa na mňa pozerali ako na niekoho celkom obyčajného. Žila som sama so svojou mačkou Pebbles. Teraz som predala 20 miliónov albumov! Páni, dokonca aj ja som ohromená. Táto skúsenosť mi pomohla splniť si sen, ktorý som mala už od piatich rokov,“ vravela vtedy Susan, ktorá to však ani na vrchole slávy nemala jednoduché. V roku 2012 jej totiž diagnostikovali Aspergerov syndróm, pre ktorý na verejnosti zažívala úzkosti a výbuchy paniky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/BritainsGotTalent/photos/a.412045867455/10156125098157456/?type=3&ref=embed_post

Bojovala ako blázon

Zažili to napríklad ľudia v reštaurácii s rýchlym občerstvením, kde speváčka nevydržala čakanie v rade a rozkričala sa na všetkých okolo. Pocítili to aj cestujúci počas letu do Austrálie, ktorých uprostred noci viackrát zobudila, keď sa hádala s posádkou.

Česko Slovensko má talent / Viera Kotvasová
Prečítajte si tiež: VIDEO: Z publika vybrali skromnú dôchodkyňu, aby ukázala, čo vie. Vierka svojím hlasom spôsobila ošiaľ

Dnes je na tom speváčka už oveľa lepšie a otvorene hovorí o svojich psychických ťažkostiach. „Pred rokmi to bolo tabu, ale teraz sa o tom vie oveľa viac, existuje množstvo odborných štúdií. Keď sa o tom hovorí otvorene, všetko je oveľa jednoduchšie,“ uviedla v minulosti pre denník The Sun. Ďalšia rana prišla pre speváčku v roku 2022, keď utrpela mŕtvicu. „Bojovala som ako blázon, aby som mohla opäť stáť na pódiu. A ja som to dokázala,“ vravela o rok neskôr, keď sa opäť postavila na pódium a neskrývala, ako je na seba hrdá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Susan Boyle (@susanboylemusic)

Neuveriteľná premena

Fanúšikovia vtedy zostali v nemom úžase a prekvapení sú aj teraz, keď Susan vstúpila na červený koberec s novým účesom a elegantným outfitom.

