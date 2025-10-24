Desiví dementori pochádzajú z jej vlastnej duše. 19 faktov o stvoriteľke Harryho Pottera, ktoré nepoznáte
Aj vy stále hľadíte do krbu a čakáte na list z Rokfortu?
Mohlo sa to stať. Naozaj sa mohlo stať, že asistentka súčasného riaditeľa Rokfortu na vaše jedenáste narodeniny zapatrošila list o vašom prijatí na Strednú školu čarodejnícku. Kým však vedenie školy chybu napraví a z krbu na vás vyletí list s ospravedlnením, skráťte si čas čítaním o zaujímavostiach, ktoré ste o knižnej mame Harryho Pottera doposiaľ nevedeli. Po príchode do školy svojimi vedomosťami možno zaujmete dcéru Hermiony Grangerovej. Veď ak nás Harry Potter niečo naučil, tak to, že držať sa Grangerovej vôbec nie je zlý nápad.
Rowlingová pod lupou: 19 zaujímavostí, o ktorých ste možno netušili
1. J.K. Rowlingová chcela študovať na Oxforde, no neprijali ju. Nakoniec vyštudovala francúzštinu a literatúru na University of Exeter.
2. Po štúdiu pracovala pre Amnesty International. Zaoberala sa porušovaním ľudských práv vo frankofónnych krajinách v Afrike.
3. Autorka svoju dcéru pomenovala po novinárke Jessice Mitford - v prvej polovici 20. storočia bola známou aktivistkou, ktorá podporovala občianske práva ľudí.
4. Meno s iniciálkami J.K. si vybrala, lebo sa obávala, že jej cieľová skupina detí nebude chcieť čítať knihu od ženskej autorky.
5. Vydavateľstvo Bloomsbury sa rozhodlo vydať jej manuskript po tom, čo si prvú kapitolu diela prečítala osemročná dcéra šéfa vydavateľstva.
6. Vďaka jej záujmu o jazyky prebrala veľa kúzelníckych názvov z latinčiny. Napríklad zaklínadlo Expelliarmus, odzbrojujúce kúzlo, je kombináciou 2 latinských slov - expllere (vyhnať) a arma (zbraň).
7. Na stanici King’s Cross sa nespoznali len Weasleovci s Harrym Potterom, ale aj jej rodičia.
8. Trpela klinickou depresiou, príznaky ktorej sa stali predlohou pre dementorov, ktorí z človeka dokázali vysať dušu.
9. Za jednu zo svojich najväčších cenností považuje prvú edíciu výtlačku knihy od Jane Austen. Názov obľúbeného diela však neprezradila.