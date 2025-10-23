Naháňate sa za šťastím? Podľa odborníkov ide o biznis, možno si tým ubližujete viac, než si myslíte - Dobré noviny
Naháňate sa za šťastím? Podľa odborníkov ide o biznis, možno si tým ubližujete viac, než si myslíte
Naháňate sa za šťastím? Podľa odborníkov ide o biznis, možno si tým ubližujete viac, než si myslíte

Túžba po šťastí nás paradoxne robí nešťastnými, tvrdia odborníci.

Každý z nás túži po šťastí. Často sa preto snažíme robiť všetko správne – čítať motivačné knihy, meditovať, sledovať inšpiratívne videá. No podľa vedcov práve táto snaha môže byť dôvodom, prečo sa cítime prázdnejší než predtým.

Paradox šťastia

Ako informuje Startitup.sk, nový výskum z Univerzity v Toronte prináša prekvapivý záver. Čím viac sa usilujeme byť šťastní, tým viac nám šťastie uniká.

Foto: Freepik, @halayalex

Tím profesora Sama Maglia označuje tento jav ako „paradox šťastia“. Ich štúdia publikovaná v časopise Applied Psychology: Health and Well-Being ukázala, že ľudia, ktorí sa vedome snažia cítiť šťastnejšie, v skutočnosti strácajú sebaovládanie a zažívajú viac stresu.

„Je to ako snehová guľa,“ vysvetľuje profesor Maglio. „Rozhodneš sa byť šťastnejší, ale tým míňaš energiu, ktorú potrebuješ na veci, ktoré by ťa v skutočnosti urobili spokojnejším,“ dopĺňa.

Foto: Freepik, @freepik

Vedci hovoria, že prenasledovanie šťastia je mentálne vyčerpávajúce. Po dlhom dni máme často pocit, že by sme mali byť produktívni – upratať, cvičiť, variť zdravé jedlo. Namiesto toho však skončíme bez síl, s telefónom v ruke. Nie preto, že by nám na šťastí nezáležalo, ale preto, že naň jednoducho nemáme energiu.

Snaha uberá silu

