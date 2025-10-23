Mama bola pre ňu vždy najväčšou oporou. Dcéra Zuzany Belohorcovej vie, ako bude ďalej fungovať ich rodina - Dobré noviny
Mama bola pre ňu vždy najväčšou oporou. Dcéra Zuzany Belohorcovej vie, ako bude ďalej fungovať ich rodina
Mama bola pre ňu vždy najväčšou oporou. Dcéra Zuzany Belohorcovej vie, ako bude ďalej fungovať ich rodina

Obe deti budú po krachu manželstva Zuzany a Vlastu žiť s mamou.
Obe deti budú po krachu manželstva Zuzany a Vlastu žiť s mamou. — Foto: Instagram @ zuzanabelohorcova (@ navarafoto)

Moderátorka a podnikateľ tvorili pár dlhé roky.

Rozchod dvoch dospelých ľudí býva komplikovaná a chúlostivá záležitosť, a ešte viac, ak sú vo vzťahu aj deti. Svoje o tom vie Zuzana Belohorcová, ktorá potvrdila rozpad dlhoročného vzťahu s manželom Vlastom Hájekom. S deťmi sa chystá žiť na Tenerife, dodáva však, že otca nikdy nestratili – a chápe to aj jej pätnásťročná dcéra Salma. Tá pre Blesk prezradila, ako vníma rozchod rodičov a jej slová pôsobia dospelo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Idú od seba

Zuzana a Vlasta tvorili pár dlhé roky, kým sa pred pár mesiacmi nezačalo povrávať, že medzi oboma partnermi nie je niečo v poriadku a vraj si v manželstve prechádzajú krízou.

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.
Prečítajte si tiež: Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Ich dlhoročný vzťah sa v základoch otriasal údajne aj preto, že Zuzanin manžel mal mať podľa portálu Extra.cz aféru so svojou zamestnankyňou. „Nejakú dobu sa tu pošuškáva o tom, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife, Zuzana tu s deťmi zostáva. Je to milenka, ktorú má mať po celý čas. Teraz je to ale vraj niečo viac,“ prezradil zdroj z okolia páru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Koniec vzťahu napokon potvrdila aj sama Zuzana. „Vždy je nádherné, keď rodina funguje. Moji rodičia sú spolu 51 rokov, aj ja som si myslela, že spolu zostaneme do konca života. Ale život prináša rôzne príbehy,“ priznala moderátorka, no dodala, že do budúcnosti sa pozerá pozitívne a teraz sa chce viac sústrediť na seba a svoje deti.

Najväčšia opora

