Vedel, kedy zomrie a lásku vyhral v športke. Jiřímu Bartoškovi jeho Andrea splnila aj posledný sen
Jedno želanie mu však splniť nedokázal nikto.
Hovorila mu Barťák, rovnako ako všetci ostatní a keď ochorel, úplne zmenila hierarchiu svojich hodnôt. Reč je o Andrei Bartoškovej, ktorá po boku svojho slávneho manžela Jiřího Bartošku prežila 50 rokov, až kým ich 8. mája 2025 nerozdelila smrť. Životnú lásku režisérovi osud poslal do cesty len tak mimochodom, keď sa s Bolkom Polívkom prechádzal po meste. Život Jiřího Bartošku by mohol slúžiť ako dokonalý učebnicový príklad, že človek pre úspešný život potrebuje aj kus obyčajného šťastia.
Ujal sa ho Bolek
Jeden z najpopulárnejších českých hercov, sexidol a miláčik žien o herectve nikdy nesníval. Od detstva rád maľoval, preto v jeho prípade nebolo až také ťažké vybrať si budúce povolanie. Lenže na vysnívané štúdium ho neprijali a mladý muž namiesto vysokej školy rukoval na povinnú vojenskú službu.
Poslali ho k jednotke protilietadlového delostrelectva do Brna a práve tu začal miešať karty jeho šťastný osud. Vojak Bartoška sa v Brne stretol so svojou bývalou spolužiačkou z gymnázia Janou Švandovou, ktorá bola v prvom ročníku herectva na JAMU.
„Študovala s Eliškou Balzerovou a do tej ich party, v ktorej bol aj Bolek Polívka, ma Švandovka zatiahla. Dievčatá sa ma vtedy len tak zo srandy pýtali, čo chcem vlastne v živote robiť. Ale ja som to stále poriadne nevedel, boli 60. roky a skôr som plánoval, že vycestujem niekam von. Lenže ony za mňa poslali prihlášku na herectvo a jedného dňa mi prišla pozvánka na talentovky! Prijal som to hlavne ako príležitosť uliať sa na dva dni z kasární. Príprav sa ujal Bolek,“ priznal po rokoch v Českej televízii vtedy už známy a úspešný herec.
„Mejdan“ každý deň
„Jirku som na skúšky na JAMU naozaj prihlásila ja. Už vtedy to bol zaujímavý chlap, poznali sme sa, a s Eliškou sme chceli, aby to aspoň skúsil. A ono to vyšlo! Takže vlastne vďaka nám sa stal hercom!“ rada sa pochváli Jana Švandová.
A netreba sa jej čudovať, keďže Bartoška sa príležitosti, ktorú mu kamaráti naservírovali pekne na podnose, chopil na sto percent. Česká kinematografia tak získala ďalšieho charizmatického herca. Bartoška stvárnil množstvo nezabudnuteľných filmových i seriálových postáv, stal sa držiteľom Krištáľového glóbusu, dvoch Českých levov a 30 rokov s noblesou zastával úlohu prezidenta prestížneho Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch.
Slávni herci dnes radi spomínajú na svoje báječné študentské roky v Brne. Eliška Balzerová pre Prima ženy spomínala, že „mejdany“ sa diali každý deň a končievali sa väčšinou až nad ránom. A šťastný osud si popri tom robil s Bartoškom svoju prácu ďalej. Keď si raz vykračovali s Bolkom Polívkom po Brne, padla im do oka dvojica pekných dievčat.