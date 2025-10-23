Snívalo sa vám o vypadnutých zuboch? Povery varujú pred smrťou, no experti majú iné vysvetlenie
Namiesto strachu skúste vnímať takýto sen ako signál.
Zobudíte sa spotený, s búšiacim srdcom a desivým pocitom, že vám z úst vypadávajú zuby. V hlave vám okamžite znie povera: „Keď sa ti sníva, že ti vypadnú zuby, niekto zomrie.“ Podľa tradičných snárov sa tento sen vykladá jasne – umrie vám vzdialený príbuzný alebo priateľ. Nie je preto prekvapením, že mnohí ľudia sa po takomto sne budia so strachom a hľadajú odpoveď, či ich podvedomie naozaj varovalo pred tragédiou. Ako uviedol The Guardian, odborníci majú pre tieto sny úplne iné vysvetlenie.
Stará povera
Na Slovensku aj vo svete sa povera o vypadnutých zuboch v snoch drží už celé generácie. Starí rodičia často hovorili: „Ak sa ti sníva o zuboch, niekto zomrie.“ V minulosti sa totiž zuby považovali za symbol životnej sily, preto ich strata znamenala stratu vitality alebo života. Moderná veda sa od týchto výkladov dištancuje, no ani odborníci nezatvárajú oči pred tým, že sny môžu byť silným signálom.
Výskumy ukazujú, že až 40 percent dospelých ľudí na svete malo niekedy sen o vypadávaní zubov a podľa psychológa Dylana Seltermana z univerzity Johns Hopkins patria sny o zuboch medzi najčastejšie a zároveň najzáhadnejšie vôbec. „Sny sú akákoľvek mentálna aktivita, ktorú si uvedomujeme počas spánku – no nikto presne nevie, prečo snívame,“ uviedol expert. Niektorí vedci tvrdia, že sny pomáhajú nášmu mozgu spracúvať pocity a zážitky, ktoré cez deň zažívame. Iní ich vidia ako tvorivú hru mysle, spôsob, ako si prepojiť minulosť s prítomnosťou a pripraviť sa na budúcnosť.
Telo dáva signál
Psychoterapeutka Melinda Powellová zase uviedla, že sny odrážajú naše vnútorné prežívanie. „Snívanie je ako zrkadlo duše – ukazuje, čo sa deje vnútri nás,“ vysvetlila. Sny o vypadávaní zubov preto môžu podľa odborníkov signalizovať úzkosť, vyčerpanie, zmenu, dozrievanie či obavy zo starnutia alebo výzoru. Zuby totiž sprevádzajú dôležité životné obdobia – vypadávajú, keď sme deti, a neskôr opäť, keď starneme. Preto môžu symbolizovať rast, dozrievanie alebo strach zo starnutia.
„Zuby môžu vypadávať aj vtedy, keď človek neprijíma dostatok živín,“ upozornila Powellová. Vtedy je podľa nej dôležité venovať pozornosť takémuto snu, pretože nás nabáda uvažovať o tom, čo je v našom živote v nepohode.