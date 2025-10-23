Snívalo sa vám o vypadnutých zuboch? Povery varujú pred smrťou, no experti majú iné vysvetlenie - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Snívalo sa vám o vypadnutých zuboch? Povery varujú pred smrťou, no experti majú iné vysvetlenie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

SLEDUJE NÁS 207 203 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Snívalo sa vám o vypadnutých zuboch? Povery varujú pred smrťou, no experti majú iné vysvetlenie

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; TikTok - @doctor.renae

Namiesto strachu skúste vnímať takýto sen ako signál.

Zobudíte sa spotený, s búšiacim srdcom a desivým pocitom, že vám z úst vypadávajú zuby. V hlave vám okamžite znie povera: „Keď sa ti sníva, že ti vypadnú zuby, niekto zomrie.“ Podľa tradičných snárov sa tento sen vykladá jasne – umrie vám vzdialený príbuzný alebo priateľ. Nie je preto prekvapením, že mnohí ľudia sa po takomto sne budia so strachom a hľadajú odpoveď, či ich podvedomie naozaj varovalo pred tragédiou. Ako uviedol The Guardian, odborníci majú pre tieto sny úplne iné vysvetlenie.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Stará povera

Na Slovensku aj vo svete sa povera o vypadnutých zuboch v snoch drží už celé generácie. Starí rodičia často hovorili: „Ak sa ti sníva o zuboch, niekto zomrie.“ V minulosti sa totiž zuby považovali za symbol životnej sily, preto ich strata znamenala stratu vitality alebo života. Moderná veda sa od týchto výkladov dištancuje, no ani odborníci nezatvárajú oči pred tým, že sny môžu byť silným signálom.

Ilustračné obrázky.
Prečítajte si tiež: Jeden popoludňajší zlozvyk nás okráda o pekné sny. Vedci odhalili, kto stojí za nočnými morami

Výskumy ukazujú, že až 40 percent dospelých ľudí na svete malo niekedy sen o vypadávaní zubov a podľa psychológa Dylana Seltermana z univerzity Johns Hopkins patria sny o zuboch medzi najčastejšie a zároveň najzáhadnejšie vôbec. „Sny sú akákoľvek mentálna aktivita, ktorú si uvedomujeme počas spánku – no nikto presne nevie, prečo snívame,“ uviedol expert. Niektorí vedci tvrdia, že sny pomáhajú nášmu mozgu spracúvať pocity a zážitky, ktoré cez deň zažívame. Iní ich vidia ako tvorivú hru mysle, spôsob, ako si prepojiť minulosť s prítomnosťou a pripraviť sa na budúcnosť.

Ilustračný obrázok vygenerovaný umelou inteligenciou.
Ilustračný obrázok vygenerovaný umelou inteligenciou. Foto: Gemini/Dobré noviny

Telo dáva signál

Psychoterapeutka Melinda Powellová zase uviedla, že sny odrážajú naše vnútorné prežívanie. „Snívanie je ako zrkadlo duše – ukazuje, čo sa deje vnútri nás,“ vysvetlila. Sny o vypadávaní zubov preto môžu podľa odborníkov signalizovať úzkosť, vyčerpanie, zmenu, dozrievanie či obavy zo starnutia alebo výzoru. Zuby totiž sprevádzajú dôležité životné obdobia – vypadávajú, keď sme deti, a neskôr opäť, keď starneme. Preto môžu symbolizovať rast, dozrievanie alebo strach zo starnutia.

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Sníva sa vám, že vás partner podvádza? Odborníčka na sny má pre vás jasný odkaz

„Zuby môžu vypadávať aj vtedy, keď človek neprijíma dostatok živín,“ upozornila Powellová. Vtedy je podľa nej dôležité venovať pozornosť takémuto snu, pretože nás nabáda uvažovať o tom, čo je v našom živote v nepohode.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…