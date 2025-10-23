Nerozlišoval, či lieči známeho alebo bežného pacienta. Slováci smútia za primárom, ktorý zomrel predčasne
Kolegovia aj pacienti naňho spomínajú ako na láskavého človeka a veľkého profesionála.
Súčasťou žilinskej nemocnice bol celé desaťročia a jeho láskavosť a ochotu pomáhať si pamätajú celé generácie pacientov. Rešpektovaný odborník a niekdajší primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva, doktor Robert Ficek, žiaľ opustil tento svet. Správa o jeho odchode, ktorú zverejnila nemocnica, zarmútila mnohých - o to viac, že obľúbený doktor zomrel predčasne, len vo veku 70 rokov. „Ďakujeme za všetko, pán primár," napísali na sociálnej sieti jeho kolegovia.
V nemocnici od 80. rokov
„MUDr. Robert Ficek bol mimoriadne významnou a neoddeliteľnou súčasťou žilinskej nemocnice. Jeho zvučné meno sa spájalo a vždy bude spájať s vysokou mierou profesionality, obrovskou dávkou ľudskosti, nasadením a ochotou pomáhať vždy tam, kde to bolo potrebné," zaspomínali naňho v nemocnici.
Robert Ficek v roku 1980 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Ďalej pokračoval špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého a druhého stupňa. Získal tiež špecializáciu v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.
Súčasťou nemocnice sa stal v roku 1986. „Pôsobil ako lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a viackrát bol poverený zastupovaním primára. Od roku 2013 do roku 2018 vykonával funkciu primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva," uviedla nemocnica.
Veľký profesionál a láskavý človek
„Pán primár, navždy zostanete v našich srdciach Vašou starostlivosťou a prístupom ste zanechali hlbokú a trvalú stopu nielen v srdciach kolegov či priateľov, ale aj u neuveriteľného množstva pacientiek, budúcich mamičiek a ich rodín. Boli ste a navždy zostanete obrovským vzorom. Odpočívajte v pokoji," uzavreli a rodine vyjadrili úprimnú sústrasť.
V komentároch pod smútočným oznámením nemocnice sa už druhý deň kopia komentáre od príbuzných, bývalých kolegov a pacientov. Mnohým zachránil život. Ľudia spomínajú na jeho ústretový prístup k pacientom, láskavosť a pokoj, ktoré z neho sálali.