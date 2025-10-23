Nerozlišoval, či lieči známeho alebo bežného pacienta. Slováci smútia za primárom, ktorý zomrel predčasne - Dobré noviny
Nerozlišoval, či lieči známeho alebo bežného pacienta. Slováci smútia za primárom, ktorý zomrel predčasne
Navždy nás opustil uznávaný odborník, láskavý človek a výnimočná osobnosť.
Navždy nás opustil uznávaný odborník, láskavý človek a výnimočná osobnosť. — Foto: Facebook Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Kolegovia aj pacienti naňho spomínajú ako na láskavého človeka a veľkého profesionála.

Súčasťou žilinskej nemocnice bol celé desaťročia a jeho láskavosť a ochotu pomáhať si pamätajú celé generácie pacientov. Rešpektovaný odborník a niekdajší primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva, doktor Robert Ficek, žiaľ opustil tento svet. Správa o jeho odchode, ktorú zverejnila nemocnica, zarmútila mnohých - o to viac, že obľúbený doktor zomrel predčasne, len vo veku 70 rokov. „Ďakujeme za všetko, pán primár," napísali na sociálnej sieti jeho kolegovia.

V nemocnici od 80. rokov

„MUDr. Robert Ficek bol mimoriadne významnou a neoddeliteľnou súčasťou žilinskej nemocnice. Jeho zvučné meno sa spájalo a vždy bude spájať s vysokou mierou profesionality, obrovskou dávkou ľudskosti, nasadením a ochotou pomáhať vždy tam, kde to bolo potrebné," zaspomínali naňho v nemocnici. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Gxt1VAZyRnxhoBP4Rp2GScbyGjQzxK4v6M3TTnV4sLrD9cj7683FVifYTgr5NtEel&id=100064031384995&ref=embed_post

Robert Ficek v roku 1980 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Ďalej pokračoval špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého a druhého stupňa. Získal tiež špecializáciu v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.

Súčasťou nemocnice sa stal v roku 1986. „Pôsobil ako lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a viackrát bol poverený zastupovaním primára. Od roku 2013 do roku 2018 vykonával funkciu primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva," uviedla nemocnica.

Veľký profesionál a láskavý človek

„Pán primár, navždy zostanete v našich srdciach Vašou starostlivosťou a prístupom ste zanechali hlbokú a trvalú stopu nielen v srdciach kolegov či priateľov, ale aj u neuveriteľného množstva pacientiek, budúcich mamičiek a ich rodín. Boli ste a navždy zostanete obrovským vzorom. Odpočívajte v pokoji," uzavreli a rodine vyjadrili úprimnú sústrasť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Gxt1VAZyRnxhoBP4Rp2GScbyGjQzxK4v6M3TTnV4sLrD9cj7683FVifYTgr5NtEel&id=100064031384995&ref=embed_post

V komentároch pod smútočným oznámením nemocnice sa už druhý deň kopia komentáre od príbuzných, bývalých kolegov a pacientov. Mnohým zachránil život. Ľudia spomínajú na jeho ústretový prístup k pacientom, láskavosť a pokoj, ktoré z neho sálali. 

Vyčerpávajúci a statočný boj

