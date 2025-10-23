Ospravedlňujem sa za skazu, ktorú som spôsobil. Vrah Johna Lennona po 45 rokoch prezradil svoj motív - Dobré noviny
Ospravedlňujem sa za skazu, ktorú som spôsobil. Vrah Johna Lennona po 45 rokoch prezradil svoj motív
Ospravedlňujem sa za skazu, ktorú som spôsobil. Vrah Johna Lennona po 45 rokoch prezradil svoj motív

Vrah Mark David Chapma / John Lennon a Yoko Ono
Vrah Mark David Chapma / John Lennon a Yoko Ono — Foto: Wikimedia commons (Policajné oddelenie mesta New York - Worland;Bernard Gotfryd)

Priznal, prečo zastrelil legendu Beatles.

„Človeče, vieš, čo si urobil?“ opýtal sa policajt muža, ktorý sedel na mieste činu a čítal si. „Zastrelil som Johna Lennona,“ odpovedal Mark David Chapman, Lennonov vrah, ktorý si svoj trest odpykáva už 45 rokov. Ako exkluzívne uviedol New York Post, Chapman teraz prvýkrát pred komisiou nič netajil a detailne opísal svoj motív.

Dal mu aj podpis

Vraždu pripravoval celé mesiace dopredu. Mark Chapman vedel, kedy a o ktorej hodine bude John Lennon pri budove. Sedel tam a od rána čakal na umelca, ktorého bohémsky životný štýl a poznámky o tom, že Beatles sú populárnejší ako Ježiš, neznášal. Lennon dorazil do svojho newyorského apartmánu okolo piatej popoludní. Keď z neho neskôr odchádzal, stihol ešte svojmu budúcemu vrahovi podpísať nový album Double Fantasy a potom odišiel do štúdia.

John Lennon a Yoko Ono
Prečítajte si tiež: Želal si, aby zomrel skôr ako ona. John Lennon si nevedel predstaviť, ako by mohol ďalej žiť bez Yoko

Krátko pred jedenástou večer, keď sa vracal domov, sa pred ním vtedy 25-ročný Chapman objavil znova. Ak by sa Lennon nechal odviezť limuzínou do stráženého dvora, nič by sa nestalo. Lenže on aj jeho manželka Yoko Ono vystúpili na chodníku. Keď Lennon kráčal po schodoch, Chapman sa k nemu priblížil na vzdialenosť asi šiestich metrov. Z vrecka vytiahol zbraň, ktorú mal predtým ukrytú v kvetináči neďaleko budovy, a päťkrát vystrelil.

Vrah s knihou

Prvá guľka cieľ minula, ale ďalšie zasiahli Lennona dvakrát do ľavej časti chrbta a dvakrát do ľavého ramena. Strely prerazili tepnu aj ľavé pľúca a 40-ročný John Lennon po prevoze do nemocnice naposledy vydýchol. Podľa výpovede lekárov v okamihu, keď bol Lennon oficiálne vyhlásený za mŕtveho, znela v nemocnici z reproduktorov pieseň All My Loving od Beatles.

John Lennon so synom Julianom / Julian Lennon v súčasnosti
Prečítajte si tiež: VIDEO: Syn Johna Lennona prisahal, že nikdy nezaspieva pieseň Imagine. Teraz hymnu nádeje venoval Ukrajine

Chapman po svojom čine odhodil zbraň a zostal na mieste, kde čakal na strážcov zákona. Keď dorazili policajti, naskytol sa im šokujúci pohľad – vrah sedel na chodníku a čítal si knihu J. D. Salingera Kto chytá v žite, knihu, ktorú si v ten deň kúpil v New Yorku. Policajtom otvorene priznal, že John Lennon nebol jediný na jeho zozname.

