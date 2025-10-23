To najdokonalejšie, čo sa im kedy podarilo. Diana Ristová porodila synčeka, ktorému dala tradičné meno
Známa herečka tvorí pár s manželom Volodymyrom Ostapetsom.
Už je na svete a má ideálne miery. Diana Ristová, ktorá je známa aj zo seriálu Mama na prenájom, sa v týchto dňoch stala mamičkou zdravého chlapčeka, ktorý dostal obľúbené a tradičné slovenské meno. S krásnou správou sa herečka pochválila na svojom profile na sociálnej sieti.
Expresné zásnuby
Diana a jej muž Volodymyr tvoria pár už dlhší čas, keď sa zoznámili na pľaci počas nakrúcania seriálu. Umelkyňa v ňom účinkovala, pričom jej partner sa na ňu pozeral cez hľadáčik svojej kamery.
Láska na prvý pohľad to vraj nebola a ľady medzi oboma sa prelomili až po tom, ako sa počas natáčania všetci lepšie spoznali. A Diana aj Volodymyr si jeden druhého začali viac všímať aj sa spolu rozprávať.
Odvtedy tvoria harmonický pár a svoju lásku spečatili aj pred oltárom – len šesť mesiacov po tom, ako sa začali stretávať. „Keď to cítiš, nie je čo riešiť,“ povedala Diana o rýchlych zásnubách v Bekimovom horúcom kresle v rádiu Europa 2.