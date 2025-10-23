Zabral mu liek, na ktorý sa skladalo celé Slovensko. Lukáš nedokázal ani stáť, po mesiacoch znovu kráča - Dobré noviny
Zabral mu liek, na ktorý sa skladalo celé Slovensko. Lukáš nedokázal ani stáť, po mesiacoch znovu kráča
Zabral mu liek, na ktorý sa skladalo celé Slovensko. Lukáš nedokázal ani stáť, po mesiacoch znovu kráča

— Foto: Donio.sk / Lukášov život stojí 1 000€ na deň. Pomôžme mu získať potrebný liek Skyclarys.

Lukášova cesta ešte nekončí.

Ešte pred pár mesiacmi bol odkázaný na invalidný vozík a každý krok bol preňho nesplniteľnou výzvou. Dnes však Lukáš Hrošovský z Kysuckého Nového Mesta dokáže prejsť celú ambulanciu po vlastných nohách. Mladý muž trpiaci vzácnym genetickým ochorením Friedreichova ataxia sa nevzdal, a vďaka pomoci ľudí z celého Slovenska sa začal písať nový, nádejnejší príbeh.

Prvé zázraky po pár mesiacoch

Pred viac ako štyrmi mesiacmi si mohol Lukáš v košickej lekárni prevziať liek Skyclarys – jedinú účinnú liečbu na jeho diagnózu. Ako uvádza portál Žilinak, liek dokáže spomaliť, alebo dokonca zastaviť progres choroby, ktorá postupne oberá človeka o pohyb aj reč.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/821432317241948

A účinky sa ukázali už po krátkom čase. „Za tieto tri mesiace sa zlepšila moja artikulácia, chôdza a znížil sa tras. Pred tromi mesiacmi som nedokázal urobiť ani jediný krok, dnes prejdem celú ambulanciu,“ opísal pred časom na sociálnej sieti.

Zlepšenie jeho reči aj motoriky je dôkazom, že Skyclarys nie je len „predražený cukrík“, ale život zachraňujúca terapia, ktorá prináša skutočné výsledky.

Liečba pokračuje, no financie sa míňajú

Článok pokračuje na ďalšej strane...

