Keď hral s Fialovou, poriadne žiarlila. Juraj Bača našiel pri Dominike šťastie až na druhý pokus - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď hral s Fialovou, poriadne žiarlila. Juraj Bača našiel pri Dominike šťastie až na druhý pokus
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Viktor Beránek.

Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

SLEDUJE NÁS 207 163 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď hral s Fialovou, poriadne žiarlila. Juraj Bača našiel pri Dominike šťastie až na druhý pokus

Juraj Bača s Dominikou Richterovou
Juraj Bača s Dominikou Richterovou — Foto: Promo fotografia TV JOJ, Instagram/dominikarichterova

Chodil aj so Simou Martausovou, no nakoniec sa vrátil k nej.

Bol malý, chudý, bez širokých ramien a spolužiaci o ňom hovorili ako o Maďarovi z Galanty. „Keď som mal 16 rokov, vyzeral som ako 10-ročný žiak,“ tvrdí Juraj Bača, ktorý otvorene priznal, že svoje prvé lásky prežíval iba vo svojej hlave a na pekné veci si musel počkať. Tie najkrajšie momenty teraz obľúbený moderátor a herec zažíva s partnerkou a hereckou kolegyňou Dominikou Richterovou, s ktorou potvrdili staré príslovie, že stará láska nehrdzavie. Ich vzťahu dali po turbulenciách druhú šancu a spoznali, čo je naozaj dôležité.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)

Chlapci neplačú

„Bol som hrozné dieťa. Mal som krásne detstvo, ale bol som hrozné dieťa. Stále sa obávam, že mi to život vráti na vlastných deťoch. Mama mi to stále hovorí, že: Však počkaj, budeš ty mať vlastné deti!“ prezradil v šou Všetko čo mám rád Juraj Bača, rodák z Galanty, ktorý rodičom nedal vydýchnuť.

Milan Zimnýkoval s manželkou Antóniou.
Prečítajte si tiež: Mal čudný účes, 130 kíl a nemal sa rád. Juniora zachránila láska z Telerána, pre ktorú chce byť najlepším

„Ja som totiž mával astmatické záchvaty, keď som bol dieťa. Tým pádom som nemohol plakať, lebo mi reálne hrozilo, že by som sa zadusil. Čo znamená, že keď mi šlo do plaču, vždy mi rodičia museli vyjsť v ústrety. Chvíľku som si to neuvedomoval, ale keď som zistil, že to funguje, tak som to využíval,“ hovoril so smiechom Juraj, ktorý mal špekulantskú povahu, no zároveň miloval umenie, hral na gitare a v kútiku duše dúfal, že to niekam dotiahne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)

„Vždy som mal tendencie inklinovať k umeniu. Bol som citlivejší, ľahšie som sa rozplakal a vždy som sa za to hanbil, lebo chlapci predsa neplačú,“ vysvetlil pre TV BRATISLAVA Juraj. Kedysi si myslel, že umelcom sa môže stať len niekto z umeleckej rodiny a nie on, ktorý sa narodil do rodiny právničky a elektrotechnika.

Domov doniesol výpoveď

Aj preto najskôr vyštudoval manažment a pracoval v korporátnej firme, no keď spoznal svoju budúcu partnerku Dominiku Richterovú, zistil, že svoj život chce zmeniť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…