Keď hral s Fialovou, poriadne žiarlila. Juraj Bača našiel pri Dominike šťastie až na druhý pokus
Chodil aj so Simou Martausovou, no nakoniec sa vrátil k nej.
Bol malý, chudý, bez širokých ramien a spolužiaci o ňom hovorili ako o Maďarovi z Galanty. „Keď som mal 16 rokov, vyzeral som ako 10-ročný žiak,“ tvrdí Juraj Bača, ktorý otvorene priznal, že svoje prvé lásky prežíval iba vo svojej hlave a na pekné veci si musel počkať. Tie najkrajšie momenty teraz obľúbený moderátor a herec zažíva s partnerkou a hereckou kolegyňou Dominikou Richterovou, s ktorou potvrdili staré príslovie, že stará láska nehrdzavie. Ich vzťahu dali po turbulenciách druhú šancu a spoznali, čo je naozaj dôležité.
Chlapci neplačú
„Bol som hrozné dieťa. Mal som krásne detstvo, ale bol som hrozné dieťa. Stále sa obávam, že mi to život vráti na vlastných deťoch. Mama mi to stále hovorí, že: Však počkaj, budeš ty mať vlastné deti!“ prezradil v šou Všetko čo mám rád Juraj Bača, rodák z Galanty, ktorý rodičom nedal vydýchnuť.
„Ja som totiž mával astmatické záchvaty, keď som bol dieťa. Tým pádom som nemohol plakať, lebo mi reálne hrozilo, že by som sa zadusil. Čo znamená, že keď mi šlo do plaču, vždy mi rodičia museli vyjsť v ústrety. Chvíľku som si to neuvedomoval, ale keď som zistil, že to funguje, tak som to využíval,“ hovoril so smiechom Juraj, ktorý mal špekulantskú povahu, no zároveň miloval umenie, hral na gitare a v kútiku duše dúfal, že to niekam dotiahne.
„Vždy som mal tendencie inklinovať k umeniu. Bol som citlivejší, ľahšie som sa rozplakal a vždy som sa za to hanbil, lebo chlapci predsa neplačú,“ vysvetlil pre TV BRATISLAVA Juraj. Kedysi si myslel, že umelcom sa môže stať len niekto z umeleckej rodiny a nie on, ktorý sa narodil do rodiny právničky a elektrotechnika.
Domov doniesol výpoveď
Aj preto najskôr vyštudoval manažment a pracoval v korporátnej firme, no keď spoznal svoju budúcu partnerku Dominiku Richterovú, zistil, že svoj život chce zmeniť.