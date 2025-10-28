Uznávaný psychológ Svoboda: Pokiaľ vám dieťa povie, že sa nudí, zlyhali ste
Riešením podľa odborníkov nemajú byť telefóny ani počítače.
„Prosím vás, pokiaľ vám dieťa povie – ja sa nudím – je to forma zlyhania,“ prekvapil v podcaste Rodiče na vlně český psychológ Jan Svoboda. Uznávaný odborník spolu s ďalšími expertmi vysvetlil, prečo je nuda pre deti zdravá a ako sa majú rodičia v takých chvíľach správať. Upozorňujú, že riešením nudy by nemali byť telefóny, počítače ani iné zariadenia.
Rodičia chránia deti pred nudou
Ak sa dieťa nudí a rodič mu ihneď vymýšľa aktivity, aby nudu zahnali alebo dieťaťu napĺňa program natoľko, že nemá priestor na nudu, nie je to podľa Svobodu ideálne. „Znamená to, že do dieťa je ‚úlohové‘ a je zvyknuté, že mu niekto dáva podnety,“ vysvetlil v krátkej dokrútke odborník, s ktorým sa stotožňujú aj experti zo sveta. „Nuda vám hovorí, že to, čo práve robíte, nefunguje. Zvyčajne to znamená, že úloha, ktorú robíte, je príliš ľahká, ťažká alebo jej chýba zmysel,“ uviedla pre New York Times odborníčka na psychológiu Erin Westgateová.
Nuda je podľa nej normálna, prirodzená a zdravá. Hoci upozorňuje, že existuje len málo empirických výskumov, ktoré by skúmali nudu u detí, verí, že nuda v miernych dávkach dokáže u detí vytvoriť priestor na učenie, podnietenie kreativity a motiváciu, aby vytvorili aktivity, ktoré im pripadajú zmysluplné.
„Chrániť deti pred nudou je rovnaké, ako ich chrániť pred tým, aby sa nikdy necítili smutne, frustrovane alebo nahnevane,“ vysvetlila a dodala, že aj nuda je len emócia, s ktorou sa musíme naučiť žiť.
Čo má povedať rodič
Jedným zo spôsobov, ako môžu rodičia pomôcť deťom, najmä tým mladším, naučiť sa narábať s nudou, je spolupracovať s nimi a pomôcť im rozlúštiť, čo vlastne cítia. Deti podľa nej často povedia „nudím sa“, keď sú osamelé alebo chcú pozornosť.