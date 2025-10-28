Mama ju radšej strážila ako jastrab. Život tejto dievčiny zmenilo video, ktoré bolo určené len priateľom - Dobré noviny
Dobré noviny
Mama ju radšej strážila ako jastrab. Život tejto dievčiny zmenilo video, ktoré bolo určené len priateľom
Mama ju radšej strážila ako jastrab. Život tejto dievčiny zmenilo video, ktoré bolo určené len priateľom

Keď sa jej raz rodičia spýtali na prácu, uvedomila si, čo dokázala.

Keď mala sedem rokov, jej mama natočila video, v ktorom dievčina z fotografie recitovala dramatický monológ. Klip zavesila na sociálnu sieť, aby si ho mohli pozrieť aj jej priatelia, jeden z nich poznal agenta, ktorý sa venoval objavovaniu mladých talentov a to napokon dievčaťu s retiazkou na krku zmenilo celý život.

Rodičia talentovanú dievčinu vo všetkom podporovali, ale nikdy ju nerozmaznávali. Už ako malá sa stala známou herečkou a mama ju vozila skoro na všetky natáčania a konkurzy. Na svoju dcéru dávala veľký pozor a intenzívne sa jej venovala aj napriek tomu, že vychovávala ďalších päť detí a pracovala v nemocnici ako zdravotná sestra. To ju napokon uchránilo od nástrah, ktoré na každého človeka v umeleckej sfére číhajú na každom rohu.

Viete, o koho ide?

