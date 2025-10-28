Prišli prvé Vianoce bez nej a on chcel sa zmárniť. Šporťák Andrej Zvolenský porazil svojich démonov - Dobré noviny
Prišli prvé Vianoce bez nej a on chcel sa zmárniť. Šporťák Andrej Zvolenský porazil svojich démonov
Prišli prvé Vianoce bez nej a on chcel sa zmárniť. Šporťák Andrej Zvolenský porazil svojich démonov

Andrejovi Zvolenskému terapia zachránila život.
Andrejovi Zvolenskému terapia zachránila život. — Foto: Instagram @ andrej.zvolo (Promo fotografia TV Markíza)

Hanbil som sa a nechcel som verejne priznať, že mám problémy, spomína na náročné životné obdobie.

„Reálne som myslel na to, že keby som vyskočil z okna, tak mám konečne pokoj, prestanem sa trápiť,“ hovorí Andrej Zvolenský o tom, ako pred časom uvažoval, že ukončí svoj život. Športový komentátor si niekoľko rokov dozadu prechádzal doslova peklom na zemi. Po narodení syna začal totiž bojovať s nečakanými úzkosťami a panickými atakmi.

To však nebolo to jediné, s čím sa známa tvár Markízy musela potýkať. K úzkostiam sa totiž pridružil i rozvod rodičov aj jeho vlastný. Keď potom prišli prvé Vianoce bez manželky, chcel si siahnuť na život. Vyhľadal však pomoc psychiatra a terapia mu napokon zachránila život. Jeho príbeh sa tak končí šťastne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrej Zvolenský (@andrej.zvolo)

Rodený Trnavčan uzrel svetlo sveta 8. apríla 1993 a už ako malý chlapec hrával futbal. Futbalu sa venoval aj v neskoršom veku, keď pôsobil v mládežníckych tímoch klubu FC Spartak Trnava. Potom začal pracovať pre klubovú televíziu Spartak TV ako redaktor.

Kristína Kanátová je dnes šťastná.
Prečítajte si tiež: Smiali sa jej, že má gamby veľké ako opica. Kristína Kanátová až časom zistila, bez čoho nemôže byť šťastná

Ku komentovaniu v televízii sa dostal úplnou náhodou, keď našiel inzerát na sociálnej sieti. „Riaditeľ Spartak TV hľadal nových ľudí, tak som sa prihlásil. Po absolvovaní pohovoru mi bolo vysvetlené, že by som mal redaktorsky pokrývať futbal v Trnave. Na konci pohovoru sa ma riaditeľ Marek Piaček spýtal, či by som bol ochotný komentovať počas víkendu zápas juniorky Spartaka proti Šamorínu,“ zaspomínal si na začiatky pre My Trnava Andej, ktorému po zápase oznámili, že bude komentátorom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrej Zvolenský (@andrej.zvolo)

Každodenná rutina

Z klubovej televízie potom odišiel do celoštátnej RTVS a v súčasnosti je športovým redaktorom a moderátorom v televízii Markíza. Aj keď o začiatkoch to ani zďaleka tvrdiť nemôže, dnes už svoju prácu berie ako každodennú rutinu. „Pred takmer desiatimi rokmi, keď som začínal, to tak nebolo. Vtedy som si poctivo zapisoval všetky informácie o jednom tíme počas celého týždňa,“ prezradil s úsmevom moderátor, ktorý sa venuje slovenskej lige.

„Dnes sa venujem všetkým dvanástim klubom. Počas týždňa monitorujem webové stránky týchto klubov a čítam rozhovory. Keď sa blíži koniec týždňa, kontaktujem kluby, ktoré budem komentovať počas víkendu. Takto získam podrobnejšie informácie o zranených hráčoch, tréningoch a nových prestupoch. Vďaka tomu, že ma ľudia v týchto kluboch poznajú, mám vytvorenú sieť kontaktov a možnosť získavať aktuálne informácie,“ vysvetľuje, ako pri práci bežne postupuje.

Herečka Kristína Kanátová
Prečítajte si tiež: Želala si, aby sa už nikdy nezobudila. Kristína Kanátová brala depresiu ako niečo, čo sa jej nemôže stať

No zatiaľ čo sa Andrejovi po pracovnej stránke už dlho dobre darí, v súkromí zvádzal boj s vážnymi problémami.

Prišli a boli zákerné

Článok pokračuje na ďalšej strane...

