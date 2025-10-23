Vystačíte si s tým, čo máte poruke. Domáca granola Ivany Gáborík je lahodná, chrumkavá a najmä univerzálna
Môžete ju doplniť aj orieškami, radí známa tanečníčka.
Medovo sladké a dozlata upečené kúsky orechov, ovsených vločiek či sušeného ovocia si už dávno získali srdcia milovníkov sladkých raňajok po celom svete. Granolu však nemusíte kupovať len v obchode, rovnako chutnú, ba možno aj lepšiu, si môžete pripraviť aj doma. Najlepšie na tom je, že si vystačíte s tým, čo máte práve poruke – ako to ukazuje aj Ivana Gáborík.
Nevedia si ju vynachváliť
Pôvod granoly podľa portálu Hindustan Times siaha až do roku 1863. Z jednoduchého, no inovatívneho jedla sa postupom času stala pochúťka, po ktorej dnes siahajú všetci tí, ktorí sa cez deň ponáhľajú a snažia sa vyhýbať nezdravému.
Granola je totiž nesmierne všestranná. Dá sa jesť samostatne, prípadne si ju môžete nasypať do jogurtu, ráno rýchlo zasýti a po cvičení telo posilní. Vynachváliť si ju nevedia napríklad ani Gáboríkovci. Ivana napríklad nedávno prezradila, že obľúbenú pochúťku vždy pripravuje z ingrediencií, ktoré majú ich deti najradšej.
„Dnes sme si pripravili domácu granolu zo špeciálnych ingrediencií, špeciálne vytvorenú pre naše špeciálne deti. Je výborná, chrumkavá a môžete ju doplniť aj orieškami,“ s úsmevom na tvári poradila svojim fanúšikom známa tanečníčka.