Zuzana z Galanty objavila látku, ktorá ničí nádory. K lieku na rakovinu jej pomôžu aj miliardári
Zuzana z Galanty objavila látku, ktorá ničí nádory. K lieku na rakovinu jej pomôžu aj miliardári
Zuzana z Galanty objavila látku, ktorá ničí nádory. K lieku na rakovinu jej pomôžu aj miliardári

Zuzana Kečkéšová / Ilustračný obrázok
Zuzana Kečkéšová / Ilustračný obrázok — Foto: Národní ústav pro výzkum rakoviny; Freepik

Nikto na svete sa na rakovinu dovtedy nepozeral z rovnakej strany.

Keď bola Zuzana Kečkéšová dieťaťom, jej najväčším dobrodružstvom bolo rozbíjanie kameňov geologickým kladivkom. Nikto vtedy netušil, že táto zvedavá dievčina zo Slovenska raz odhalí, prečo niektoré bunky rakovine jednoducho nepodľahnú. Dnes je Zuzana vedkyňa svetového formátu a jej cesta dokazuje, že keď sa spojí vášeň s odhodlaním, z malých detských snov môžu vyrásť objavy, ktoré menia svet.

12 hodín v labáku

Keď jej maminka ako malému dievčatku čítala príbehy o nemeckom archeológovi Schliemannovi, ktorý objavil Tróju, Zuzana ani nedýchala. Od detstva ju fascinovali rôzne vedy a keď jej ocino kúpil geologické kladivko, ktorým porozbíjala všetky kamene v okolí, bolo jasné, že z nej raz bude vedkyňa. „Začala som sa vážne zaoberať astronómiou, postavila som si teleskop a potom som pomaly začala zisťovať, že hoci to je úžasné hobby, mňa by asi viac bavila trochu interaktívnejšia oblasť vedy, kde je možné aj priamo vidieť dopad svojej práce na ľudí,“ spomínala pre portál Veda na dosah Zuzana, ktorá odišla študovať biológiu na Karlovu univerzitu v Prahe.

Vždy snívala o tom, že bude študovať na tých najprestížnejších univerzitách a keď sa jej podarilo získať štipendium na známej University College London, ani chvíľu neváhala. Ako prezradila pre Forbes, v laboratóriu trávila denne 12 hodín a potom do polnoci brigádovala, aby si mohla dovoliť nákladný život v Londýne. Odtiaľ sa rodáčka z Galanty presťahovala do Spojených štátov, kde osem rokov pracovala na prestížnom Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT) v tíme známeho experta na rakovinu Roberta Weinberga.

Chcela to vzdať

Na každom kroku vraj bola vedecky inšpirovaná a podporovaná, no bol to tvrdý svet, kde neustále musela prinášať výsledky a odolávať neskutočnému stresu. Hoci Zuzana chvíľu premýšľala o tom, že to s vedou vzdá a že sa radšej zamestná vo farmaceutickej firme, podarilo sa jej dostať medzi svetovú vedeckú špičku.

Americká asociácia pre výskum rakoviny ju dokonca zaradila medzi NextGen Stars 2025 v oblasti onkologického výskumu, čo je ocenenie udeľované začínajúcim vedcom za výskum rakoviny s veľkým potenciálom, originalitou a kreativitou. Kým iní vedci skúmali orgány, v ktorých sa vytvára rakovina, Zuzana sa pozrel na celú vec úplne inak – začala skúmať tie tkanivá, kde sa rakovina nevytvára. Nikto na svete sa na také tkanivá dovtedy nepozeral.

Prevratný objav

„Nepočuť, že by ľudia boli diagnostikovaní napríklad s rakovinou srdca, kostrového svalu alebo chrupavky. Zaujalo ma to. Zistili sme, že tieto typy tkanív vynašli spôsob, ako sa rakovine brániť a ako jej nedovoliť, aby sa v nich usadila, aj keď metastázuje z iných orgánov,“ vysvetlila v rozhovore pre Denník N Slovenka, ktorej sa podaril prevratný objav.

