Ušetríte aj desiatky eur. Odborníci varujú pred chybou s radiátorom, ktorú mnoho z nás robí každý rok
Ušetríte aj desiatky eur. Odborníci varujú pred chybou s radiátorom, ktorú mnoho z nás robí každý rok

— Foto: Freepik, @freepik

Toto s radiátorom nikdy nerobte.

Keď prídu chladné dni, väčšina z nás otočí gombíkom na radiátore o niečo vyššie. Chceme sa cítiť pohodlne, no často pritom spravíme chybu, ktorá nás stojí desiatky eur mesačne. Odborníci upozorňujú, že jedna bežná vec, ktorú s radiátorom robíme, nám teplo nepridá – práve naopak, zbytočne prichádzame o energiu aj peniaze.

Neprežeňte to s teplotou

Ako uvádza portál City Magazine, jednotlivé úrovne radiátora predstavujú rôzne teploty – od 7 °C (označenie snehovej vločky) až po približne 30 °C na najvyššej úrovni.

Foto: Freepik, @freepik

Hoci sa čísla naprieč rôznymi zdrojmi mierne líšia, odborníci sa zhodujú v jednom: nastavenie radiátora na najvyššiu, teda piatu úroveň, je zbytočné. Taká vysoká teplota nie je v bežnej domácnosti potrebná a vedie len k vyšším účtom.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Vysoké účty za kúrenie platíte aj vďaka špinavým radiátorom. Takto ich vyčistíte v priebehu piatich minút

Podľa odborníkov stačí mať v obývacej izbe približne 20 °C a v spálni o niečo menej – okolo 18 °C. Ak váš dom alebo byt dobre drží teplo, úroveň dva či tri bohato postačí.

Nechať zapnuté alebo vypnúť?

Otázka, či sa oplatí radiátor vypínať, trápi mnohých.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

