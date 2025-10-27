Nie je to čistá voda ani káva. Odborníčka odhalila, ktorý nápoj by sme ráno mali vypiť ako prvý - Dobré noviny
Dobré noviny
Nie je to čistá voda ani káva. Odborníčka odhalila, ktorý nápoj by sme ráno mali vypiť ako prvý
Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Nie je to čistá voda ani káva. Odborníčka odhalila, ktorý nápoj by sme ráno mali vypiť ako prvý

Ilustračné fotografie.
Foto: Freepik/cookie_studio, freepik

Tento ranný zvyk môže zmeniť váš deň.

Začínate každý deň kávou? Nie ste sami. Pre mnohých je to ranný rituál, na ktorý nedajú dopustiť. Lenže podľa odborníkov telo po prebudení túži po niečom celkom inom. Možno zostanete prekvapený, ale správnou odpoveďou nie je ani čistá voda. Ráno je ideálny čas dopriať telu nápoj, ktorý mu dodá presne to, čo počas noci strácalo – a podľa odborníčky ide o často prehliadanú, no o to účinnejšiu voľbu.

Pozor na kávu

„Počas spánku neprijímame žiadne tekutiny, napriek tomu ich telo stráca – predovšetkým pri dýchaní a potení, ale aj počas mnohých ďalších procesov, ktoré potrebujú vodu. Ráno je preto organizmus prirodzene ľahko dehydrovaný, čo dokazuje tmavší ranný moč. Z tohto dôvodu je pre telo dôležité obnoviť čo možno najskôr rovnováhu tekutín a tiež minerálnych látok,“ vysvetľuje pre CNN Prima News Michaela Bebová, odborníčka spolupracujúca s AquaLife Inštitútom.

Foto: Freepik, @ArthurHidden

Mnohí z nás po prebudení automaticky siahajú po šálke kávy. Je to návyk, ktorý máme spojený s pocitom energie, štartu dňa či chvíľky pre seba. No práve káva môže v tele spôsobiť presný opak.

Odborníčka odporúča niečo úplne iné

„Pitie kávy na lačný žalúdok má ale potenciálne riziká, ako je dehydratácia, pálenie záhy alebo narušenie prirodzených cirkadiálnych procesov vedúcich k prebudeniu. Všeobecne prospešnejšie je piť kávu až po raňajkách,“ dodáva Bebová, podľa ktorej by sme mali začať deň pohárom niečoho iného.

