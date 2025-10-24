Po 45 rokoch chľastania skončil s alkoholom a zažíva niečo nevídané: Moja transformácia prišla zvnútra - Dobré noviny
Po 45 rokoch chľastania skončil s alkoholom a zažíva niečo nevídané: Moja transformácia prišla zvnútra
Po 45 rokoch chľastania skončil s alkoholom a zažíva niečo nevídané: Moja transformácia prišla zvnútra

Studená voda mu pomohla s abstinenčnými príznakmi.
Studená voda mu pomohla s abstinenčnými príznakmi. — Foto: Pixabay: eismannhans, instagram ian_callaghan67

Po viac ako štyroch dekádach neustálych klamstiev, výpadkov pamäti a večného prísunu piva, sa rozhodol s alkoholom skoncovať. 

Ian Callaghan zo Spojeného kráľovstva je triezvy už deväť mesiacov a na sociálnych sieťach otvorene hovorí o tom, čo sa v ňom odohráva od chvíle, čo skoncoval so svojím najhorším zlozvykom. O jeho príbehu informoval portál LAD BIBLE. Kultúra pitia v Spojenom kráľovstve má dlhoročnú históriu. V Anglicku vraj odporučenú dennú dávku alkoholu prekračuje až štvrtina dospelých. Vo Walese a Škótsku je toto číslo o trochu nižšie. 

Nešlo len o to prestať piť

Žil som alkoholom. Ráno, na obed výpadky pamäte. Vytvoril som si rutinu pozostávajúcu z pív, jedla so sebou a z klamsiev," priznal v jednom zo svojich virálov. Hovorí, že teraz je slobodný, no bolo za tým veľa práce. „Triezvy kouč" vystupuje na TikToku ako akýsi motivátor, ktorý sa snaží svojím príbehom inšpirovať ostatných. 

Ian vysvetľuje, čo jemu osobne fungovalo, keďže stať sa triezvym znamenalo urobiť veľkú vnútornú revolúciu. „Moja transformácia prišla zvnútra. Išlo o čistú úprimnosť, konfrontáciu s mojimi vzormi a neúnavné preprogramovávanie mojej mysle,“ vysvetlil na svojom webe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ian Callaghan (@ian_callaghan67)

Proces premeny opisuje ako surovú úprimnosť, ktorá, keď sa dostavila, konfrontovala ho s jeho vzorcami správania. Úspech sa podľa neho skrýva v konštantnom prepisovaní mysle. Vo videách sa priznal, že toto preprogramovávanie a nový životný štýl mu spôsobili aj straty - prišiel o „krčmových kamarátov". „Stratíte ľudí, no získate samého seba," priznal s nadhľadom.

Včera alkohol, dnes voda

„Vrcholy sú vyššie, pády sú hlbšie. Odstráňte alkohol a pocítite plnú silu,“ radí. „Nechcel som byť šťastný. Chcel som sa prestať cítiť mŕtvy. To je to, čo prináša život, keď sa naň opäť naladíte.“

