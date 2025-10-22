Vie, že čoskoro odíde. Mamička bojujúca s ALS pripravuje synom návod, ako žiť s láskou a pokorou - Dobré noviny
Vie, že čoskoro odíde. Mamička bojujúca s ALS pripravuje synom návod, ako žiť s láskou a pokorou
Vie, že čoskoro odíde. Mamička bojujúca s ALS pripravuje synom návod, ako žiť s láskou a pokorou

— Foto: Instagram @theanandapivot

Zomiera, no píše svojim synom sprievodcu životom.

Keď 39-ročnej Sare Bennettovej diagnostikovali nevyliečiteľné ochorenie ALS, jej život sa v priebehu niekoľkých mesiacov úplne zmenil. Z aktívnej mamy dvoch malých chlapcov sa stala žena odkázaná na invalidný vozík. A hoci dnes už nedokáže rozprávať ani pohnúť rukou, nevzdala to a našla spôsob, ako byť so svojimi synmi „navždy“.

Sprievodca životom

Sara, bývalá stredoškolská učiteľka, sa rozhodla pre deväťročného Lincolna a sedemročného Williama vytvoriť jedinečný dar – sprievodcu životom, teda akúsi knihu plnú fotografií, spomienok, rád a príbehov z čias, keď bola ich rodina ešte kompletná. Pomocou technológie Eye-Gaze, ktorá jej umožňuje ovládať počítač pohybom očí, strávila dlhé hodiny písaním odkazov pre svojich synov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sara Bennett (@theanandapivot)

„Pýtala som sa ľudí, ktorí stratili rodičov, čo im od nich chýbalo najviac. A napadlo mi písať deťom o všetkom, čo som zažila – od mojich promócií, svadby s ich otcom cez tehotenstvo až po ich prvý školský deň. Dokonca som napísala list aj pre vnúča, ktorého sa už nedožijem,“ povedala pre Today.

V dvoch veľkých albumoch tak zanecháva svojim deťom nielen fotografie, ale aj drobné múdrosti a rady do života. Niektoré dojímavé, iné s humorom, ktorý jej nikdy nechýbal: „Žuvajte so zatvorenými ústami.“ „Oblečenie na telocvik by sa malo prať viac ako raz týždenne.“ „Buďte sami sebou. Snažiť sa byť cool je úplne ‚necool'.“ „Láskavosť nadovšetko.“

Hľadanie zmyslu v ťažkých chvíľach

