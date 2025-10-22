Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Matej Landl našiel šťastie pri Janke.

Keby si nezabudol okuliare, nikdy by sa nestretli. Matejovi Landlovi a Janke zmenila život obyčajná náhoda

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Richardova manželka Vanda prehovorila o tom, aký je spevák v súkromí.

Dal jej niečo, čo sa dnes často nevidí. Manželka Richarda Müllera prezradila, akým človekom je v súkromí

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Vica Kerekes.

Keď sa rozvádzala, zachránila ju Snehulienka. Vica Kerekes je opäť zamilovaná a žiari šťastím

SLEDUJE NÁS 207 208 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.
Hana Lasicová s partnerom Jamiem. — Foto: Instagram - @hana_lasicova

Je šťastne vydatá aj slobodná.

„Motýle v bruchu a spotené dlane. S niektorými ľuďmi je život asi navždy vzrušujúci,“ vraví spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová. Dnes otvorene hovorí o láske, ktorá prežila 18 rokov odlúčenia, aj o šťastí, ktoré si k nej našlo cestu po štyridsiatke. Po búrlivých rokoch, cestovaní po svete a výchove dvoch dcér sa jej život obrátil na rozprávkový scenár – práve vtedy, keď to najmenej čakala. Príbeh, ktorý by pokojne mohol byť námetom na film, však nie je o náhode, ale o sile spojenia, ktoré nedokázal prerušiť ani čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)

Otcov obdiv

„Jedna psychologička mi raz povedala, že sebavedomie ženy pramení z otca a ak je to pravda, tak sme mali veľké šťastie,“ vravela v podcaste Hľadá sa človečina Hana Lasicová. Práve jej otec bol tým, kto v nej budoval istotu a vieru v samú seba. Hoci so sestrou Žofiou vyrastali v domácnosti s dvomi známymi rodičmi, nikdy nemali pocit, že by boli zatienené ich úspechmi. Milan Lasica svoje dcéry vždy chválil a obdivoval.

Milan Lasica a Hana Lasicová.
Prečítajte si tiež: Dohodli sme sa, že sa stretneme, ale nestihla som to. Hana Lasicová poslala otcovi do neba dojemný odkaz

„Otec na nás pozeral veľmi obdivne. Neviem, či sa tak s mamou dohodli, alebo mali obaja taký prirodzený rešpekt k nám ako deťom. Stojím si za tým, že to bol on, kto nás na svete najviac obdivoval,“ spomínala Hana, ktorá prežila výnimočné detstvo plné nezabudnuteľných historiek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)

Potulovala sa po svete

„Môj otec bol napríklad výborný v tom, že nás zásadne strážil v polohe ležmo,“ smiala sa v šou Petra Marcina. „My sme sa so sestrou hojdali na balkónovej šnúre, v paneláku na štvrtom poschodí. Mama išla akurát z obchodu a keď sa pozrela hore, nechala nákup tak a utekala hore. Keď sa otca opýtala, čo robí, odpovedal jej – však som bol celý čas s nimi,“ zaspomínala si na detstvo v čase totality, kde ich rodina predstavovala ostrov slobody, za ktorý je dodnes vďačná.

Magda Vášáryová a Hana Lasicová.
Prečítajte si tiež: Hana Lasicová ukázala, ako to vyzerá, keď príde na návštevu mama. Vo vtipnom VIDEU sa nájdete aj vy

Práve vďaka podporujúcim rodičom už ako 14-ročná odišla študovať do Viedne a neskôr pre vzdelanie precestovala poriadny kus sveta. Jeden z výmenných pobytov ju ako 20-ročnú doviedol až do anglického Manchestru, kde stretla svojho osudového partnera Jamieho. Vtedy ani len netušila, že ich životné cesty sa spoja až po takmer 20 rokoch, keď bude dvojnásobnou mamou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…