Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia
Je šťastne vydatá aj slobodná.
„Motýle v bruchu a spotené dlane. S niektorými ľuďmi je život asi navždy vzrušujúci,“ vraví spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová. Dnes otvorene hovorí o láske, ktorá prežila 18 rokov odlúčenia, aj o šťastí, ktoré si k nej našlo cestu po štyridsiatke. Po búrlivých rokoch, cestovaní po svete a výchove dvoch dcér sa jej život obrátil na rozprávkový scenár – práve vtedy, keď to najmenej čakala. Príbeh, ktorý by pokojne mohol byť námetom na film, však nie je o náhode, ale o sile spojenia, ktoré nedokázal prerušiť ani čas.
Otcov obdiv
„Jedna psychologička mi raz povedala, že sebavedomie ženy pramení z otca a ak je to pravda, tak sme mali veľké šťastie,“ vravela v podcaste Hľadá sa človečina Hana Lasicová. Práve jej otec bol tým, kto v nej budoval istotu a vieru v samú seba. Hoci so sestrou Žofiou vyrastali v domácnosti s dvomi známymi rodičmi, nikdy nemali pocit, že by boli zatienené ich úspechmi. Milan Lasica svoje dcéry vždy chválil a obdivoval.
„Otec na nás pozeral veľmi obdivne. Neviem, či sa tak s mamou dohodli, alebo mali obaja taký prirodzený rešpekt k nám ako deťom. Stojím si za tým, že to bol on, kto nás na svete najviac obdivoval,“ spomínala Hana, ktorá prežila výnimočné detstvo plné nezabudnuteľných historiek.
Potulovala sa po svete
„Môj otec bol napríklad výborný v tom, že nás zásadne strážil v polohe ležmo,“ smiala sa v šou Petra Marcina. „My sme sa so sestrou hojdali na balkónovej šnúre, v paneláku na štvrtom poschodí. Mama išla akurát z obchodu a keď sa pozrela hore, nechala nákup tak a utekala hore. Keď sa otca opýtala, čo robí, odpovedal jej – však som bol celý čas s nimi,“ zaspomínala si na detstvo v čase totality, kde ich rodina predstavovala ostrov slobody, za ktorý je dodnes vďačná.
Práve vďaka podporujúcim rodičom už ako 14-ročná odišla študovať do Viedne a neskôr pre vzdelanie precestovala poriadny kus sveta. Jeden z výmenných pobytov ju ako 20-ročnú doviedol až do anglického Manchestru, kde stretla svojho osudového partnera Jamieho. Vtedy ani len netušila, že ich životné cesty sa spoja až po takmer 20 rokoch, keď bude dvojnásobnou mamou.