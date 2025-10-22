Bývala v paneláku, blízko ktorého sa ukrýval ostreľovač. Známu dievčinu najviac trápil vzťah rodičov
Až v dospelosti uvedomila, akým veľkým nebezpečenstvom bola obklopená.
Vyrastala v prostredí, v ktorom sa necítila vždy bezpečne a keď dospela, robila všetko pre to, aby znova nezažívala pocit, ktorý ju zožieral, keď sa rodičia doma hádali. Dievčina z fotografie strávila detstvo vo veľkomeste. Hoci bola len malým dievčaťom a v okolí jej domova stálo mnoho opustených budov, po vonku chodievala sama. Párkrát ju prepadli, občas musela činžiak obchádzať, pretože v prázdnych domoch striehol ostreľovač a hoci jej to celé vtedy pripadalo úplne normálne, dnes už vie, aké nebezpečenstvo na ňu v skutočnosti číhalo.