Chcete mať doma čisto bez námahy? Umývačka riadu si poradí aj s tým, čo by ste možno ani nečakali
Chcete mať doma čisto bez námahy? Umývačka riadu si poradí aj s tým, čo by ste možno ani nečakali

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik @freepik, @pvproductions

Nie je len na poháre a taniere.

Umývačka riadu je pre mnohých z nás nenahraditeľnou pomocníčkou, ktorá šetrí čas aj energiu. Väčšina ľudí ju využíva len na to, na čo bola určená – na umývanie tanierov, pohárov či príborov. Vedeli ste však, že tento spotrebič toho zvládne omnoho viac? Ako uvádza portál Blesk.cz, stačí trochu fantázie a umývačka vám pomôže aj s čistením vecí, ktoré by ste do nej možno nikdy neskúšali vložiť. Výsledok vás môže príjemne prekvapiť.

Hoci je navrhnutá na riad, jej horúca voda a vysoká teplota spoľahlivo odstránia nečistoty aj z iných povrchov. Mnohé veci tak dokážete vyčistiť jednoduchšie, efektívnejšie a bez zbytočnej námahy. Ktoré to sú?

7. Filter z digestora

Málokto si uvedomuje, koľko mastnoty zachytí filter v kuchynskom digestore. Ak ho necháte zanesený, jeho výkon sa znižuje a v kuchyni sa šíri nepríjemný zápach. Umývačka si s týmto problémom hravo poradí. Stačí, ak filter vložíte do horného koša a pustíte bežný program.

Ilustračné foto. Foto: Freepik @freepik

6. Plastové hračky

Ak máte doma malé deti, viete, ako rýchlo sa hračky zašpinia. Všetko, čo skončí v ústach detí alebo na podlahe, si zaslúži poriadne čistenie. Plastové hračky či hryzadlá môžete bez obáv vložiť do umývačky – ideálne do sieťovaného vrecka alebo košíka na príbory. Po umytí budú čisté a zbavené baktérií.

5. Hrebene a kefy na vlasy

