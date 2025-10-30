Radi sa bojíte? Toto sú najlepšie strašidelné filmy, ktoré by ste mali vidieť počas halloweenskeho víkendu - Dobré noviny
Radi sa bojíte? Toto sú najlepšie strašidelné filmy, ktoré by ste mali vidieť počas halloweenskeho víkendu
Radi sa bojíte? Toto sú najlepšie strašidelné filmy, ktoré by ste mali vidieť počas halloweenskeho víkendu

Vľavo film Halloween a vpravo film Krotitelia duchov.
Vľavo film Halloween a vpravo film Krotitelia duchov. — Foto: Csfd.sk/ © Universal Pictures, © Columbia Pictures

Niektoré su vhodné aj pre odvážnejšie deti.

Pre niektorých ľudí je Halloween o vyrezávaných tekviciach, prezliekaní sa do kostýmov všakovakého druhu a popíjaní tekvicovo-korenených latté na halloweenskych párty, pre iných sa zase zmysel sviatku sústredí na domácu papučovú kultúru a s ňou spojené sledovanie toho najstrašidelnejšieho, čo televízia či streamovacie platformy ponúkajú. The Hollywood Reporter preto zostavil zoznam strašidelných halloweenskych filmov, ktoré sú vhodné pre všetky vekové kategórie a zároveň sú ideálne na rodinné filmové večery nielen v októbri.

Katarína Nádaská
Prečítajte si tiež: Etnologička Nádaská: Halloween je európskym sviatkom. Do celého sveta ho rozšírili obchodníci

6. Hókus pókus

Táto fantasy komédia s halloweenskou tematikou, ktorá sa odohráva 31. októbra, predstavuje Betty Midler, Sarah Jessicu Parker a Kathy Najimy ako sestry Sandersonové - zlomyseľných duchov troch salemských čarodejníc zo 17. storočia, ktoré boli upálené na hranici a omylom vzkriesené skupinou detí. Kultová klasika sa dočkala aj pokračovania v roku 2022.

5. Rodina Addamsovcov

Tento svojrázny skvost, založený na sitcome zo 60. rokov 20. storočia, pochádza z mysle režiséra Barryho Sonnenfelda. V hlavných úlohách sa predstavujú herci Raul Julia a Anjelica Huston ako Gomez a Morticia Addamsovci. Po miernom úspechu v kinách na jeseň 1991 priniesol viacero pokračovaní a remakov - Hodnoty rodiny Addamsovcov, Stretnutie rodiny Addamsovcov a Rodina Addamsovcov z roku 2019, ako aj spin-off seriál od Netflixu s názvom Wednesday, ktorý sa zameriava na dcéru Gomeza a Morticie Wednesday a jej roky ako stredoškoláčky na Nevermore Academy.

