Radi sa bojíte? Toto sú najlepšie strašidelné filmy, ktoré by ste mali vidieť počas halloweenskeho víkendu
Niektoré su vhodné aj pre odvážnejšie deti.
Pre niektorých ľudí je Halloween o vyrezávaných tekviciach, prezliekaní sa do kostýmov všakovakého druhu a popíjaní tekvicovo-korenených latté na halloweenskych párty, pre iných sa zase zmysel sviatku sústredí na domácu papučovú kultúru a s ňou spojené sledovanie toho najstrašidelnejšieho, čo televízia či streamovacie platformy ponúkajú. The Hollywood Reporter preto zostavil zoznam strašidelných halloweenskych filmov, ktoré sú vhodné pre všetky vekové kategórie a zároveň sú ideálne na rodinné filmové večery nielen v októbri.
6. Hókus pókus
Táto fantasy komédia s halloweenskou tematikou, ktorá sa odohráva 31. októbra, predstavuje Betty Midler, Sarah Jessicu Parker a Kathy Najimy ako sestry Sandersonové - zlomyseľných duchov troch salemských čarodejníc zo 17. storočia, ktoré boli upálené na hranici a omylom vzkriesené skupinou detí. Kultová klasika sa dočkala aj pokračovania v roku 2022.
5. Rodina Addamsovcov
Tento svojrázny skvost, založený na sitcome zo 60. rokov 20. storočia, pochádza z mysle režiséra Barryho Sonnenfelda. V hlavných úlohách sa predstavujú herci Raul Julia a Anjelica Huston ako Gomez a Morticia Addamsovci. Po miernom úspechu v kinách na jeseň 1991 priniesol viacero pokračovaní a remakov - Hodnoty rodiny Addamsovcov, Stretnutie rodiny Addamsovcov a Rodina Addamsovcov z roku 2019, ako aj spin-off seriál od Netflixu s názvom Wednesday, ktorý sa zameriava na dcéru Gomeza a Morticie Wednesday a jej roky ako stredoškoláčky na Nevermore Academy.