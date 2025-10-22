Tohtoročná zima bude zvláštna, ovplyvní ju známy klimatický jav. Takto to bude vyzerať na Slovensku
La Niña bude úradovať počas celej jesene a zimy.
La Niña je oficiálne potvrdená a už teraz silnie. Tento atmosferický jav spojený s ochladením povrchových vôd v niektorých častiach Tichého oceánu bude pritom vplývať aj na počasie v Európe. Z minulosti vieme, že podobné zimy boli u nás chladnejšie a plné snehovej pokrývky, no bude to tak aj tento rok?
Jav vplývajúci na globálne počasie
La Niña a El Niño sú dve protichodné fázy klimatického javu, ktorý má zásadný vplyv na počasie na celom svete. La Niña je studená fáza, El Niño je tá teplá, obe sa vyskytujú v cykloch a môžu trvať niekoľko mesiacov. Majú pritom veľký dopad na poľnohospodárstvo, rybolov aj globálne počasie.
Podľa informácií portálu iMeteo.sk sa La Niña zvyčajne tvorí vtedy, keď sú pasáty (stále vanúce vetry) silnejšie než obvykle. Vďaka tomu meteorológom poskytujú cenné informácie o pohybe vzduchu a vody vo veľkých oceánoch a atmosfére a tieto „anomálie“ neskôr pomáhajú predpovedať počasie a klímu na nasledujúce týždne či mesiace.
Biela zima na Slovensku?
Podľa národného úradu pre oceán a atmosféru NOAA je už isté, že bude La Niña úradovať počas celej jesene a zimy. Začiatkom budúceho roka sa očakáva jej oslabenie a do neutrálnej fázy má prísť zasa počas jari. Čo to však znamená pre Slovensko?