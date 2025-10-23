Celý život zachraňoval životy iných, dnes bojuje o ten svoj. Obľúbený kardiológ potrebuje našu pomoc
Nádej mu dáva drahá liečba v Prahe.
Prešovský kardiológ Oleksandr Kishko roky stál po boku pacientov, ktorí mu dôverovali s tým najcennejším – so svojím srdcom. Dnes je to však on, kto potrebuje pomoc. Po desaťročiach služby ľuďom čelí vážnej diagnóze, ktorá mu obrátila život naruby.
Náročná diagnóza a jediná šanca
Obľúbenému lekárovi bola v máji 2024 diagnostikovaná zriedkavá forma rakoviny lymfatického tkaniva – Richterov syndróm. Ide o jednu z najťažších komplikácií chronickej lymfocytovej leukémie. Odvtedy absolvoval tri druhy chemoterapie, žiaľ, žiadna z nich nezabrala.
„Lekári konštatovali, že som chemorezistentný a že pre mňa neexistuje žiadna iná liečebná alternatíva okrem CAR-T bunkovej terapie (Chimeric Antigen Receptor T-cells therapy). Bez tejto liečby sa môj zdravotný stav bude rýchlo zhoršovať s fatálnym koncom,“ vysvetlil Oleksandr pre darcovský portál Donio.
Nádej v Prahe
Moderná CAR-T bunková liečba mu dáva nádej na život, ale je dostupná len v Prahe a jej cena presahuje 290-tisíc eur. Slovenská poisťovňa ju odmietla uhradiť, preto sa lekár, ktorý celý život pomáhal iným, teraz obracia na verejnosť s prosbou o podporu.
„Som kardiológ a vysokoškolský pedagóg na Prešovskej univerzite. Až do svojho ochorenia, vo veku 69 rokov, som bol zdravý a plný síl – viedol som aktívny život, športoval a naplno sa venoval pacientom a študentom. Počas pôsobenia na viacerých univerzitách som mal česť podieľať sa na vzdelávaní mnohých lekárov, sestier a fyzioterapeutov, ktorí dnes pomáhajú ľuďom po celom svete,“ uviedol.