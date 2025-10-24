V Nitre otvorili zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Tajomná lekárka ordinuje bez nároku na odmenu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
V Nitre otvorili zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Tajomná lekárka ordinuje bez nároku na odmenu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Zabral mu liek, na ktorý sa skladalo celé Slovensko. Lukáš nedokázal ani stáť, po mesiacoch znovu kráča

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

SLEDUJE NÁS 207 200 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

V Nitre otvorili zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Tajomná lekárka ordinuje bez nároku na odmenu

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Niektorí ľudia v núdzi si zuby „liečili“ sami ihlou.

V meste pod Zoborom vznikla výnimočná zubná ambulancia, ktorá prináša úľavu tým, čo si bežné ošetrenie nemôžu dovoliť. Diecézna charita v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom spustila projekt, aký na Slovensku nemá obdobu – bezplatnú zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=829868149557746&set=a.209243848286849

Lekári ich odmietali

Návšteva zubára vie byť drahou záležitosťou pre väčšinu ľudí, no pre tých, ktorí žijú na ulici, takáto možnosť často vôbec neexistuje. Aj preto v Nitre vznikla Zubná ambulancia sv. Terezky, ktorá ponúka bezplatné ošetrenie ľuďom v núdzi. „V bežných ambulanciách odmietajú ľudí bez domova, ale na druhej strane aj oni sú tak stigmatizovaní a vylučovaní, že sami do toho radšej nejdú. Lebo vedia, že ich vyhodia,“ vysvetlil pre MY Nitra riaditeľ Diecéznej charity v Nitre Juraj Barát, podľa ktorého žije v Nitre približne 500 ľudí bez domova.

Solidarity café / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Nie sú len tí, čo žobrú alebo vyberajú odpadkové koše. V tejto kaviarni vás obslúžia ľudia bez domova

„Verejnosť to vníma tak, že sú to len ľudia, ktorí sú na ulici. Ale je tu veľa ďalších, ktorí sú v rôznych stupňoch bezdomovectva. V neistom bývaní, v rôznom stupni odkázanosti. A na toto množstvo je v Nitre nedostatok zariadení, ktoré by im poskytli sociálne služby,“ vysvetlil riaditeľ Barát, ktorý uviedol aj konkrétne príklady ľudí bez domova, ktorým bezplatná zubná starostlivosť môže zmeniť život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1543429787102981/

Tajomná lekárka

Patrik, ktorý prespáva v nitrianskom Dome charity, pre MY Nitra priznal, že u zubára nebol 15 rokov. Kvôli paradentóze prišiel o väčšinu zubov. „Mám len tri zuby, chcel by som protézu, ale neviem, či sa to bude dať,“ povedal skromne. Podobný príbeh má aj Peter, ktorého zubár odmietol ošetriť, pretože nemal peniaze. Nakoniec si opuchnutý zub vyriešil sám – ihlou. Aj preto obaja vítajú, že v Nitre vzniklo miesto, kde ich niekto ochotne vyšetrí bez predsudkov a bezplatne.

Zubná lekárka Janka Handlovská / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Zubárka Janka radí: Nenechajte si zničiť zuby kávou. Tieto štyri vecí robím, aby ostal chrup biely

Za iniciatívou stojí lekárka, ktorá sa rozhodla venovať svoj čas a prax ľuďom, ktorí by sa inak k zubnému ošetreniu nikdy nedostali.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z NITRIANSKEHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Nitry

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…