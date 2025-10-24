V Nitre otvorili zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Tajomná lekárka ordinuje bez nároku na odmenu
Niektorí ľudia v núdzi si zuby „liečili“ sami ihlou.
V meste pod Zoborom vznikla výnimočná zubná ambulancia, ktorá prináša úľavu tým, čo si bežné ošetrenie nemôžu dovoliť. Diecézna charita v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom spustila projekt, aký na Slovensku nemá obdobu – bezplatnú zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova.
Lekári ich odmietali
Návšteva zubára vie byť drahou záležitosťou pre väčšinu ľudí, no pre tých, ktorí žijú na ulici, takáto možnosť často vôbec neexistuje. Aj preto v Nitre vznikla Zubná ambulancia sv. Terezky, ktorá ponúka bezplatné ošetrenie ľuďom v núdzi. „V bežných ambulanciách odmietajú ľudí bez domova, ale na druhej strane aj oni sú tak stigmatizovaní a vylučovaní, že sami do toho radšej nejdú. Lebo vedia, že ich vyhodia,“ vysvetlil pre MY Nitra riaditeľ Diecéznej charity v Nitre Juraj Barát, podľa ktorého žije v Nitre približne 500 ľudí bez domova.
„Verejnosť to vníma tak, že sú to len ľudia, ktorí sú na ulici. Ale je tu veľa ďalších, ktorí sú v rôznych stupňoch bezdomovectva. V neistom bývaní, v rôznom stupni odkázanosti. A na toto množstvo je v Nitre nedostatok zariadení, ktoré by im poskytli sociálne služby,“ vysvetlil riaditeľ Barát, ktorý uviedol aj konkrétne príklady ľudí bez domova, ktorým bezplatná zubná starostlivosť môže zmeniť život.
Tajomná lekárka
Patrik, ktorý prespáva v nitrianskom Dome charity, pre MY Nitra priznal, že u zubára nebol 15 rokov. Kvôli paradentóze prišiel o väčšinu zubov. „Mám len tri zuby, chcel by som protézu, ale neviem, či sa to bude dať,“ povedal skromne. Podobný príbeh má aj Peter, ktorého zubár odmietol ošetriť, pretože nemal peniaze. Nakoniec si opuchnutý zub vyriešil sám – ihlou. Aj preto obaja vítajú, že v Nitre vzniklo miesto, kde ich niekto ochotne vyšetrí bez predsudkov a bezplatne.
Za iniciatívou stojí lekárka, ktorá sa rozhodla venovať svoj čas a prax ľuďom, ktorí by sa inak k zubnému ošetreniu nikdy nedostali.